Cătălin Predoiu, la aniversarea MAI: "Avem încă situații care ne testează la maximum, precum cazul crimei din Mureș"

Cătălin Predoiu, vicepremier, ministru al Afacerilor Interne. Sursa foto: Facebook /Catalin Predoiu

Ministrul Afacerilor Interne, vicepremierul Cătălin Predoiu, a prezentat, miercuri, o imagine de ansamblu a situației în instituția pe care o conduce și a vorbit despre provocările cu care aceasta se confruntă în prezent, în contextul evoluțiilor la nivel global.

"În ultimii 3-5 ani, sub ochii noștri s-a petrecut o adevărată revoluție în spectrul provocărilor privind ordinea şi siguranța publică internă în întreaga lume occidentală, revoluție pe care nu cred că o conștientizăm pe deplin, nici la nivel social, nici la nivel instituțional.

Suntem cu toții mai degrabă concentrați asupra conflictelor geopolitice, militare şi economice, intensificate odată cu invadarea Ucrainei de către Federația Rusă”, a declarat Predoiu la ceremonia aniversării MAI.

Cătălin Preodiu: MAI oferă cetățenilor un nivel de siguranță publică peste media indicelui din Uniunea Europeană

"În cifre, Ministerul Afacerilor Interne înseamnă astăzi 129.000 de cadre, raportat la o schemă de 165.000 de posturi, înregistrând un deficit de 22,12%, conform unei structuri de personal concepute în urmă cu peste 20 de ani. Ministerul, împreună cu structurile sale subordonate, este unul dintre cele mai mari şi mai puternice ministere ale Guvernului.

Este un minister care funcționează 24 de ore din 24, fără întrerupere, cu efective zilnice pe teren de peste 26.000 de oameni – uneori depășind chiar şi 30.000. Din acest aparat vast, 82,2% din personal interacționează direct cu cetățeanul, cea mai mare parte în confruntare cu diverse pericole, iar 18% lucrează în domeniile de comandă, coordonare, suport, logistică sau administrativ. Doar 18% activează în birouri, acesta fiind un raport echilibrat, din perspectiva noastră", a explicat el.

Potrivit lui Predoiu, bugetul ministerului, în ceea ce priveşte ordinea publică şi situaţiile de urgenţă, reprezintă 1,08% din PIB, nivel comparabil cu media europeană de 1,10%.

"Treptat, cifrele oficiale au început să arate că angajaţii ministerului au crescut parametrii de performanţă în toate domeniile: destructurarea grupărilor de criminalitate organizată, capturarea drogurilor, reducerea migraţiei ilegale, aderarea la Schengen, apărarea civilă, gestionarea situaţiilor de urgenţă, combaterea corupţiei şi a consumului de droguri – inclusiv în propriul sistem – comunicarea publică şi, nu în ultimul rând, furnizarea de servicii publice digitalizate şi protecţie informativă.

Repet, nu pretind că nu există dificultăţi. Nu afirm că totul este rezolvat sau perfect funcţional. Mai avem multe lucruri de corectat şi de îmbunătăţit și sunt primul care recunoaşte asta, atât public, cât şi intern. Ne confruntăm, încă, cu situaţii complexe, cum este cazul de la Mureş, mult mai complicat decât pare.

Totuşi, aceste dificultăţi nu pot umbri un adevăr instituţional demonstrat: Ministerul Afacerilor Interne este, în prezent, o instituţie funcţională, puternică, aflată pe un trend ascendent de performanţă.

Este o instituţie care oferă cetăţenilor un nivel de siguranţă publică peste media indicelui de siguranţă din Uniunea Europeană", a susținut el.

Cătălin Predoiu: În primele cinci luni din 2025, criminalitatea a scăzut cu aproape 13%

"Infracţiunile violente au scăzut cu peste 21%, în ciuda percepţiei create de unele cazuri rare, dar deosebit de grave. Per ansamblu, statisticile arată o reducere semnificativă. Infracţiunile contra patrimoniului au scăzut cu 12%, iar criminalitatea stradală, cu peste 20%.

Aceste cifre înseamnă, concret, mii de cetăţeni care nu au mai fost agresaţi, jefuiţi sau intimidaţi. Intervenţia la apelurile de urgenţă 112 s-a realizat în 74,5% din cazuri în mai puţin de 10 minute.

Într-o societate care evoluează cu viteza tehnologiei şi a informaţiei, timpul de reacţie face diferenţa între ordine şi haos, între viaţă şi moarte", a subliniat el.

Predoiu a mai spus că, de doi ani, combaterea criminalităţii organizate este o prioritate absolută în ministerul său.

"În primele cinci luni au fost destructurate 49 de grupuri infracţionale organizate, fiind trimise în judecată 359 de persoane. Am efectuat peste 2.500 de percheziţii domiciliare şi am impus măsuri asigurătorii în valoare de peste 100 de milioane de lei.

Cătălin Predoiu: 150 de mii de intervenții în cazuri de violență domestică, în 2024

În aceeaşi perioadă, poliţia a desfăşurat peste 1.400 de percheziţii în dosare de trafic de droguri, destructurând 19 grupuri specializate în acest tip de infracţiune. Au fost capturate o tonă de droguri, inclusiv de mare risc, sub formă de comprimate sau plante. Peste 30.000 de persoane au fost testate antidrog în trafic, iar 951 de permise de conducere au fost reţinute pentru consum de substanţe interzise (...)

Am redus cu peste 30% faptele de violenţă şcolară, prin aplicarea planurilor de siguranţă şcolară iniţiate de Ministerul Afacerilor Interne în urmă cu doi ani, în colaborare cu mai multe ministere, inclusiv Ministerul Educaţiei. În ceea ce priveşte violenţa domestică, am crescut de la aproximativ 50.000 de intervenţii în 2020, la circa 150.000 în 2024 – dintre care aproximativ 50.000 doar în primele cinci luni ale anului 2025.

Structurile MAI au efectuat, în acest an, peste 237.000 de intervenţii în situaţii de urgenţă, dintre care aproape 200.000 prin SMURD – fiecare intervenţie reprezentând o viaţă salvată (...)

Ministerul Afacerilor Interne nu este doar garantul ordinii publice, ci şi furnizor de servicii civile. Iar aceste servicii sunt din ce în ce mai digitalizate, accesibile şi eficiente.

În prezent, peste 26 de milioane de interacţiuni au fost realizate prin hub-ul electronic al ministerului. Am lansat cartea electronică de identitate la nivel naţional, am interconectat registre, am redus timpii de aşteptare.

Cetăţenii pot obţine cazierul judiciar, istoricul sancţiunilor şi programări online, fără ghişee, fără dosare, fără timp pierdut. Timpul de procesare a cererilor de rezidenţă şi azil a fost redus, iar capacităţile administrative de răspuns au fost îmbunătăţite.

Riscurile climatice şi sociale nu mai sunt excepţii, ci o nouă regulă.

De aceea, capacitatea de reacţie a DSU-IGSU este esenţială. În 2025, am avut un răspuns complet şi eficient la peste 8.000 de incendii şi 11.900 de misiuni de protecţie a comunităţilor, menţinând active sistemele de alertă pentru peste 80% din populaţie", a conchis el.