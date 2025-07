Vicepremierul Anastasiu: Am fi putut să evităm creșterea TVA dacă am fi discutat despre asta acum un an și ceva

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a spus că este optimist cu privire la efectele pozitive ale măsurilor fiscale Foto: Agerpres

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a declarat miercuri la Antena 3 CNN că creșterea cotei de TVA ar fi putut fi evitată dacă s-ar fi vorbit despre problemele fiscale ale țării și s-ar fi luat măsuri în urmă cu mai bine de un an. Potrivit acestuia, dacă pe 8 iulie Guvernul nu ar fi venit cu un plan credibil în fața Comisiei Europene, România ar fi fost într-un "scenariu mult mai grav".

Întrebat despre o posibilă animozitate între Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan pe tema TVA, Anastasiu a răspuns:

"Președintele a avut o viziune, a dat un mandat și mandatul a fost, într-adevăr să încercăm să evităm mărirea TVA. Ăsta a fost mandatul, nu angajamentul, mandatul pe care l-a dat Guvernului. Am putut să evităm dacă discutam cu un an și ceva înainte. Toate măsurile de care vorbește președintele și pe care le avem și noi în vedere și începem, după cum vedeți, că asta e, setul de măsuri a fost discutat inclusiv acolo la Cotroceni cu toate partidele, sunt absolut obligatorii, doar că nu au efecte astăzi mâine. Ori noi am avut pe data de 8 iulie un termen limită la care dacă nu veneam cu un plan credibil, agențiile de rating și Comisia Europeană ne-ar fi băgat un scenariu mult mai grav".

"România risca să ajungă în scenariul Grecia 2010"

Dragoș Anastasiu a explicat declarațiile sale mai vechi, despre scenariul unui curs leu-euro de 6 lei și al unei rate de șomaj de 40%:

"Este scenariul Grecia 2010, nu e foarte departe. Uitați-vă ce s-a întâmplat acolo la șomaj, care s-a dus la peste 30%. Am fi putut să avem o situație mult mult mai gravă decât avem acum, care este oricum neplăcută, într-adevăr, pentru poporul român, dacă nu am fi luat măsurile până pe data de 8 iunie, pentru că aia era ziua în care se dădea un verdict, un verdict care ține cont de angajamentele noastre anterioare. Scenariul Grecia nu este science-fiction - creșterea cursului valutar, creșterea șomajului, creșterea explozivă a dobânzilor - uitați-vă la Grecia, asta am fi putut să riscăm pentru România. Sigur, Grecia de atunci cu România de acum nu sunt comparabile 100%", a mai spus Anastasiu în cadrul emisiunii Decisiv de la Antena 3 CNN.

"Dacă nu reușim să ne ținem de acest plan, Guvernul nu și-a făcut treaba"

Vicepremierul a dat detalii despre discuțiile dintre Comisia Europeană și România:

"Uniunea Europeană ne-a spus în felul următor: v-am amânat cu deficitul de trei ani de zile deși trebuia să fiți la 3% sunteți la 9,6%. Anul ăsta poate vă îndreptați spre 10%, și așa mai departe. Nu mai putem, inclusiv din punct de vedere legal, la nivelul UE, să tolerăm așa ceva. Deci, vă dăm răgaz până la sfârșitul anului viitor, adică 2026, să ajungeți la ce voi v-ați angajat acum patru ani, adică la 6% deficit. Indiferent ce calcule îți faci, nu poți să scazi deficitul fără să crești veniturile. Ok, scazi cheltuielile, pe care nu pot să le scazi de mâine, durează un timp, și chiar dacă ai scădea de mâine toate cheltuielile, nu ajungi la această reducere din PIB," a explicat Anastasiu.

Întrebat despre ce se va întâmpla dacă în toamnă se constată că măsurile nu au avut efectul scontat, Anastasiu a spus că este optimist:

"Eu am încredere și am avut și ieri discuția cu reprezentanții comisiei care au venit ei aici, și care ne-au spus, la fel ca toate agențiile de rating, că dacă urmăm acest plan, lucrurile vor merge OK".

"Dacă nu reușim să ne ținem de acest plan, Guvernul nu și-a făcut treaba, pur și simplu", a mai spus vicepremierul.