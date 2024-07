Viktor Orban îl vizitează pe Putin, după ce Ungaria a preluat președinția UE. Charles Michel: Nu are mandat să discute cu Rusia în numele UE

Charles Michel, președintele Consiliului European, a reacționat după ce premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat că va vizita Rusia vineri. Începând cu 1 iulie, Ungaria a preluat președinția Uniunii Europene. În acest context, Charles Michel subliniază că Orban nu ar trebui să se angajeze în tratative cu Rusia în numele Uniunii Europene.

„Președinția rotativă a UE nu are niciun mandat de a se angaja cu Rusia în numele UE.

Consiliul European este clar: Rusia este agresorul, Ucraina este victima. Nicio discuție despre Ucraina nu poate avea loc fără Ucraina”, a scris Charles Michel pe X.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.