Vremea a devenit atât de extremă încât Brazilia e acoperită cu zăpadă. „Am 62 de ani și nu văzusem niciodată ninsoare”

Nu v-ați aștepta ca Brazilia să fie locul pentru a construi un om de zăpadă, dar pentru prima dată în 64 de ani, străzile țării au fost depășite de un fenomen rar de iarnă.

O lovitură de aer rece a provocat ninsoare în sudul Braziliei, cu zăpadă acumulată pe străzile orașelor în care fenomenul de iarnă este rar văzut.

Ultima dată când un viscol a lovit Brazilia a fost în 1957, când s-au înregistrat 4,3 metri de zăpadă în statul Santa Catarina.

Cel puțin 43 de orașe au înregistrat zăpadă sau ploi înghețate miercuri târziu, potrivit informațiilor furnizate de Climatempo, un serviciu meteo.

„Am 62 de ani și nu văzusem niciodată zăpada”, a declarat un brazilian pentru postul de televiziune brazilian Globo.

Se așteaptă ca temperaturile să scadă în continuare, cu mai multă zăpadă posibilă.

Snow...in Brazil...very cold...I don't know what's going on within this country...Can't remember the last time we had temperatures so low... pic.twitter.com/uhtRxMN7nm