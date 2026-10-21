Vulnerabilitățile care au paralizat mii de site-uri PHP din toată lumea au fost găsite cu AI. Existau în cod de peste 10 ani

1 minut de citit Publicat la 23:36 21 Oct 2026 Modificat la 23:38 21 Oct 2026

Vulnerabilitățile din codul PHP ar fi rămas nedetectate peste un deceniu. Imagine cu carcter ilustrativ. Foto: Getty Images

Vulnerabilitățile din codul PHP aflat în spatele a sute de milioane de site-uri web din întreaga lume au fost depistate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, după ce au trecut nedetectate mai bine de un deceniu, relatează Reuters și France Presse, citate de Agerpres.

Anunțul privind existența acestor vulnerabilități a determinat autoritățile din mai multe țări, inclusiv Franța, Olanda și Finlanda, să scoată temporar din funcțiune mii de site-uri pentru a le proteja astfel împotriva unui atac potențial, înainte de instalarea unei actualizări de securitate.

În Olanda, au fost trecute offline site-ul portului Rotterdam, portalul guvernamental Overheid.nl, site-ul federației naționale de fotbal și site-urile mai multor partide politice.

În Finlanda, furnizorul de servicii informatice pentru agențiile de stat a suspendat serviciile publice web, tot ca măsură de precauție.

Întreruperi au fost raportate și în Danemarca, Germania, Belgia și Marea Britanie.

PHP, în spatele a peste 70% din site-urile de pe internet

PHP, abreviere care provenea inițial de la "Personal Home Page", este în prezent cunoscut drept "PHP: Hypertext Preprocessor".

Acest limbaj de programare, creat în 1994 de Rasmus Lerdorf și ajuns la versiunea majoră stabilă PHP 8.5, este utilizat pe scară largă pentru dezvoltarea site-urilor web și stă la baza unor platforme populare precum WordPress, Drupal, Joomla și Magento.

Reuters citează estimări potrivit cărora limbajul de programare este utilizat de aproximativ 70-75% dintre site-urile pentru care poate fi identificată tehnologia de backend (de pe partea de server, n.r.).

Vulnerabilitățile din PHP, găsite cu AI

Companiile americane de securitate cibernetică Calif și Wiz - aceasta din urmă fiind fondată în Israel și având sediul central la New York - au identificat vulnerabilitățile cu ajutorul inteligenței artificiale. Reuters relatează că problemele ar fi rămas nedetectate în cod timp de peste un deceniu.

Calif a folosit un model AI dezvoltat de OpenAI, iar Wiz a anunțat că a identificat independent problemele cu ajutorul propriilor instrumente și modele.

OpenAI a avertizat, la rândul său, că tehnologia AI poate descoperi breșe cu impact asupra unei mari părți a internetului, dar poate ajuta și atacatorii să dezvolte mai rapid instrumente de exploatare.

Dezvoltatorii PHP au anunțat publicarea unor patch-uri (soluții de remediere a vulnerabilităților) în cursul zilei de miercuri și au recomandat instalarea lor imediată.

Noul incident evidențiază riscurile și oportunitățile generate de utilizarea inteligenței artificiale în securitatea cibernetică, într-un moment în care viteza identificării vulnerabilităților poate depăși capacitatea unor organizații de a reacționa, notează agențiile de presă internaționale.