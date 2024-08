Zeci de morți după un atac israelian care a vizat două școli din Gaza. IDF a găsit un tunel așa de mare, că prin el puteau trece mașini

Zeci de oameni şi-au pierdut viaţa în urma unui nou atac israelian asupra a două şcoli din Fâşia Gaza, susține apărarea civilă palestiniană, care acuză că majoritatea victimelor sunt femei şi copii strămutaţi. Armata Israeliană a confirmat atacul, iar potrivit IDF (Forţele de Apărare ale Israelului), şcolile erau folosite de Hamas drept ascunzători pentru agenţii terorişti. Pe de altă parte, armata israeliană a anunțat că a descoperit un tunel neobişnuit de mare în zona de frontieră Gaza-Egipt, suficient de înalt încât prin el să poată trece vehicule.

A fost a treia oară într-o săptămână când şcolile din Gaza au fost atacate de israelieni.

"Şcolile erau folosite de Batalionul al-Furqan al Hamas ca ascunzătoare pentru agenţii săi terorişti şi ca puncte de comandă folosite pentru planificarea şi executarea atacurilor împotriva trupelor IDF şi a statului Israel", a precizat IDF.

Mass-media palestiniană a anunţat că în urma atacurilor au murit cel puţin 30 de persoane. Mahmoud Basal, un purtător de cuvânt al Apărării civile palestiniene, a declarat că majoritatea persoanelor decedate erau femei şi copii. El a adăugat că se crede că mai multe persoane ar fi îngropate sub dărâmături.

Atacul asupra şcolilor al-Nasr şi Hassan Salama a avut loc în ziua unui atac asupra unei tabere pentru persoane strămutate într-un spital din centrul Gazei, în care ar fi murit cel puţin cinci persoane.

Sâmbătă, un atac aerian asupra şcolii Hamama din oraşul Gaza ar fi provocat moartea a cel puţin 17 persoane. Cu câteva zile înainte, un atac asupra şcolii Dalal al-Mughrabi a dus la moartea a 15 persoane, potrivit oficialilor,

IDF afirmă că are grijă să reducă la minimum riscul pentru civili atunci când efectuează lovituri, însă Apărarea civilă palestiniană a descris atacurile de duminică drept "un masacru".

Armata israeliană a descoperit un tunel neobişnuit de mare în zona de frontieră Gaza-Egipt, suficient de mare pentru ca vehiculele să poată trece prin el, au anunţat, duminică, Forţele de Apărare ale Israelului.

?EXPOSED: 3-Meter-High Terrorist Tunnel in the Area of the Philadelphi Corridor:



In recent operational activity, IDF troops eliminated dozens of tunnel routes in the area of the Philadelphi Corridor, and continue to locate additional ones. A three-meter-high tunnel was… pic.twitter.com/3U0ICFS6Es