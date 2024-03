Marele Premiu al Australiei la Formula 1. Au fost vândute toate biletele pentru cursa de la Melborune, din weekend

Au fost vândute toate biletele pentru marea cursă de Formula 1 de la Melborune din acest weekend. Singurele locuri rămase sunt cele pentru calificările de sâmbătă. Între timp, piloţii deja se pregătesc să facă spectacol pe circuitul Albert Park. Max Verstappen revine după victoria din Arabia Saudită. Totuşi este de aşteptat ca nume noi, precum Oscar Piastri, să urce pe podium.

Pasionaţii de Formula 1 au cumpărat toate biletele marea cursă de duminică. Singurele bilete care mai pot fi cumpărate pentru Melbourne sunt cele pentru calificări. Preţurile sunt cuprinse între 650 şi 1480 de euro.

La prima vedere pot părea sume uriașe dar organizatorii includ în acești bani un Dj care va menține atmosfera înainte și după cursa, un meniu pentru picnic în zonă, șampanie, vin, băuturi răcoritoare și cafea. Este vorba despre o peluză acoperită cu vedere de pe acoperiș, mobilier modern și în stil lounge, cu o ambianță vibrantă și socială, spun cei de la Melborune.

Max Verstappen intră în marea cursă cu două victorii în spate, în Bahrain şi Arabia Saudită.

"Cred că a fost cu siguranță cel mai bun început de an de până acum pentru mine personal în mașină. Da, doar un echilibru bun. Dar cred că și ca echipă am funcționat foarte bine, fără prea multe greșeli. Așa că da, bineînțeles, sunt foarte mulțumit de asta. Și sper, bineînțeles, că putem continua în acest fel. Am încercat să continuăm să învățăm ce putem face mai bine", a spus Max Verstappen.

Echipele rivale însă, se pregătesc intens. Pe circuit va apărea şi un Ferrari îmbunătăţit care deja a reuşit să îi despartă pe Verstappen şi Sergio Perez pe grila de start de la Jeddah.

"Avem o idee foarte clară despre unde vrem să ajungem și cum să realizăm acest lucru. Așa că acesta este un lucru bun. Evident, nu vorbim despre locul 10 în cursă, ci mai degrabă despre 3 sau 4 zecimi, ceea ce reprezintă un pas înainte semnificativ pe care trebuie să îl facem.

Dar suntem cu toții conștienți de asta și suntem cu toții, împingând cât mai mult posibil pentru, a reduce acest decalaj cât mai curând posibil", a precizat Charles Leclerc, Ferrari.

Cei de la Mercedes, McLaren și Aston Martin muncesc din greu pentru a ajunge şi de această dată pe podium.

"Cred că avem o mașină extraordinară. Are mult potențial și cred că în acest moment trebuie doar să îl maximizăm prin setări, prin greșeli finale. Și, știți, este evident că nu suntem mulțumiți de performanța din primele două curse", a spus Lewis Hamilton.

Calificările de vineri şi sâmbătă, dar şi cursa de duminică de la ora 5.45 pentru Marele Premiu al Australiei vor fi difuzate live pe Antena 3 CNN

Formula 1, Formula 2 şi Formula 3 se vor vedea în următorii trei ani în universul Antena. Marele Premiu de Formula 1 al Australiei 2024 se va desfășura în perioada 22-24 martie, live pe Antena3 CNN şi în Antena PLAY.