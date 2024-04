Max Verstappen, pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Chinei. Tabloul complet al calificărilor de la Shanghai

După reuşita de astăzi, Verstappen a devenit primul pilot cu cinci pole position-uri în primele cinci curse ale sezonului. Starul echipei Red Bull Racing a fost urmat de colegul său Sergio Perez (+0.322), iar Fernando Alonso, de la Aston Martin, a completat podiumul (+0.488).

Max Verstappen a câştigat şi cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei.

Cursa de Formula 1 a Marelui Premiu al Chinei se vede în direct la Antena 3 CNN, duminică, începând cu ora 09.45, şi pe AntenaPLAY.

Cursa va fi comentată de Antal Putinică şi Cătălin Ghigea.

Tabloul complet al calificărilor

QUALIFYING CLASSIFICATION



