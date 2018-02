Ce-a pățit o tânără, după ce și-a instalat un program piratat, de pe net: „Calculatorul nu îmi mai aparținea, se deschideau site-uri dubioase fără ca eu să fac ceva”

Foto: pixabay.com

Alexandra, Social Media Manager la o companie din București, și-a instalat un program de pe internet și s-a ales cu un virus care i-a pus stăpânire pe calculator.

După ce și-a schimbat parole la bănci și alte instituții pe care le accesa online, de pe calculatorul de acasă, Alexandra a scos bani din buzunar nu doar pentru programul pe care l-a instalat, ci și pentru un sistem de operare cu licență.

„Să vă povestesc pățania. Aveam nevoie de Microsoft Office și ce-am căutat ca mulți alții?! Să fie gratis. Zis și făcut. Am dat un search, am intrat, am și citit comentarii care îl recomandau (culmea!!!) și m-am pus pe piratat. Am descăracat programul, l-am instalat, apoi am dat restart. Și ce să vezi? Ia și scrie texte în word-ul care nu există. Mi s-a deschis calculatorul, iar în partea dreaptă aveam un meniu cu fel și fel de iconițe.

Am realizat că nu-i ceva în regulă și am vrut să le fac să dispară. (…) Mai departe, mi s-a deschis o fereastră și ce să apăs? Ia și dă click dacă înțelegi ceva. Era în rusă. Apoi, calculatorul meu nu îmi mai aparținea. Mi se deschideau ferestre, browser-ul pornea singur și intram pe site-uri dubioase fără ca eu să fac ceva. Da, am luat un virus”, a povestit Alexandra, potrivit libertatea.ro.