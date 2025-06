Adina Buzatu a fost hărţuită în trafic după ce a acordat prioritate unei ambulanţe: "M-a înjurat. În ce lume trăim?"

Vedeta a dezvăluit incidentul trăit într-o înregistrare încărcată pe contul ei de TikTok. Sursa foto: Facebook / @Adina Buzatu & captură video Antena 3 CNN

Creatoarea de modă Adina Buzatu a povestit într-o filmare publicată pe social media cum a fost hărţuită în trafic, după ce a acordat prioritate unei ambulanţe. Potrivit mărturiilor sale, un şofer a înjurat-o pentru că l-ar fi blocat în urma manevrei pe care ea a făcut-o ca să permită salvării să se deplaseze mai repede, aşa cum prevede legea, de altfel.

În vârstă de 48 de ani, Adina Buzatu a publicat o înregistrare pe Tiktok, unde a dezvăluit că a fost agresată verbal în traficul din Bucureşti după ce a acordat prioritate unei ambulanţe. "Băi, oameni buni, În ce lume trăim?!? Deci, efectiv, în ce lume trăim? Mi-a scuipat unul pe geam. Deci, ceva rău...", a mărturisit vedeta la începutul filmării, pe care a realizat-o la scurt timp după episodul delicat trăit.

Cunoscutul designer a făcut apel la toţi participanţii la trafic şi nu numai să fie mai buni şi să nu se mai transforme în agresori. "Deci, venea din spate ambulanţa şi eu m-am dat în dreapta, bineînţeles, să las loc ambulanţei, c-o vedeam în spate şi mi-am dat seama că are nevoie. El... nu şi nu... A stat până în ultimul moment, mi s-a băgat... (...). Cert este că, în toată povestea asta, pentru că mi-am permis să las loc ambulanţei şi nu i-a convenit lui, m-a înjurat şi eu m-am uitat la el, am tăcut din gură, efectiv, m-am uitat. Şi a deschis geamul şi a scuipat. Hai să ne calmăm un pic, să încetăm cu înjurăturile, cu urletele, cu răutatea, cu... De ce? Pentru ce?!?", a mai spus Adina Buzatu în clipul care s-a viralizat pe reţelele de socializare.

Incidentul în care Adina Buzatu a fost implicată vine la o zi de la protestul din faţa Guvernului, care a avut loc sub sloganul "Niciuna înfrântă. Niciuna uitată. Niciuna mai puţin", mesajul organizatorilor fiind acela că societatea trebuie să lupte până când toate femeile şi fetele, indiferent de vârstă, sunt în siguranţă.

De altfel, chiar în timpul manifestaţiei o tânără a fost agresată verbal de unul dintre bărbaţii care au fost prezenţi la evenimentul din Piaţa Victoriei. Ca o ironie a vieţii, aceasta era chiar una dintre organizatoarele protestului împotriva violenţei asupra femeilor, Andreea Braga. În urmă cu câteva ore, ea a transmis un mesaj emoţionant pe Facebook, unde a povestit ce a simţit în acele clipe.

Pe de altă parte, în spaţiul online, au apărut numeroase critici după ce s-a aflat că agresorul Andreei Braga a fost amendat cu 200 de lei – o sumă prea mică pentru gestul său, au spus mulţi dintre internauţi.