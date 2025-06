Un bărbat a agresat o tânără în timpul protestului împotriva violenţei asupra femeilor. Mesajul emoţionant transmis de victimă

Agresorul Andreei Braga a fost amendat cu suma de 200 de lei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Scene halucinante au avut loc la protestul împotriva violenţei asupra femeilor organizat în urmă cu două zile în Piaţa Victoriei. O tânără a fost înjurată de un bărbat în timp ce piaţa din faţa Guvernului răsuna de scandări şi strigătele care cereau la unison un ajutor real pentru femeile abuzate. Potrivit Antena 3 CNN, puţin a lipsit ca individul să o lovească pe tânără, care este una dintre organizatoarele mitingului. Agresorul a fost din mulţime, iar jandarmii l-au amendat cu 200 de lei. Momentul a fost aspru criticat în mediul online, iar internauţii au fost revoltaţi de faptul că agresoul a scăpat ieftin.

Mitingul de marţi a avut loc sub sloganul "Niciuna înfrântă. Niciuna uitată. Niciuna mai puţin", mesajul organizatorilor fiind acela că societatea trebuie să lupte până când toate femeile şi fetele sunt în siguranţă. La un moment dat, unul dintre bărbaţii care s-au alăturat în demersul destinat reprezentantelor sexului frumos a devenit agresiv cu una dintre tinerele care protestau paşnic. Ca o ironie a vieţii, aceasta era chiar una dintre organizatoarele protestului împotriva violenţei asupra femeilor, Andreea Braga.

Agresiunea a fost filmată de câţiva martori, iar în imagini se observă cum bărbatul se apropie foarte mult de tânără, o înjură şi gesticulează nervos. Imediat, o altă tânără vine lângă cei doi şi se pune între agresor şi victima lui. În timp ce mulţimea scandează "Agresorii, jos cu ei", individul se îndepărtează, însă, nu înainte de a arăta semne obscene tuturor.

Mesajul emoţionant postat de Andreea Braga după ce a fost agresată la protestul împotriva violenţei asupra femeilor

După incidentul nefericit, Andreea Braga a povestit într-o postare pe Facebook ce a simţit în acele momente. Totodată, ea le-a mulţumit jandarmilor pentru promptitudine, dar şi tuturor care i-au transmis mesaje de susţinere după ce au văzut filmarea în care este agresată. Mai mult, ea i-a îndemnat pe internauţi să rămână uniţi în faţa violenţei şi i-a invitat să semneze petiţia prin care se cere anchetarea gestionării plângerilor făcute de Teodora Marcu, tânăra însărcinată, care a fost împuşcată mortal în weekend în cartierul Cosmopolis.

"Pentru că sunt femeia care a fost amenințată verbal de acest bărbat în cadrul protestului de ieri, aș vrea să spun ceea ce am simțit. Da, m-am temut că o să mă lovească și m-am gândit la absurdul situației, că este posibil să mă bată un bărbat pe care nu îl cunosc la protestul pentru siguranța femeilor. Pentru că am fost organizatoare, alături de colegele mele de la Centrul FILIA, am discutat înainte de eveniment cu reprezentanții Jandarmeriei și ne-au rugat să le semnalăm imediat orice incident are loc.

După cum puteți vedea și în video, colega mea i-a anunțat și au venit imediat. Așa că doresc să le mulțumesc celor de la Jandarmeria Română pentru intervenția promptă și restabilirea siguranței participanților la protest. De aceasta dată eu nu am ce să le reproșez.Țin să îi mulțumesc din tot sufletul persoanei tinere care efectiv s-a băgat între mine și agresor pentru a se asigura că nu voi fi lovită. M-a emoționat extrem de tare gestul său și atunci chiar am simțit că sunt în siguranță", a scris Andreea Braga pe contul ei oficial de Facebook.

Manifestaţia la care au participat peste 3.000 de oameni – femei şi bărbaţi – a avut loc la trei zile după crima care a şocat întreaga Românie. Printre protestatari s-au numărat şi mai multe persoane publice de la noi: Delia, Adda, Mira, Lora, Theo Rose, Irina Rimes, Anca Serea, Andreea Raicu şi Cătălin Bordea.

Unele dintre vedete s-au pozat împreună în fața Guvernului, toate îmbrăcate în negru, și, ulterior, au postat imaginea pe social media.