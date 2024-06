Elon Musk amenință Apple că va interzice iPhone-urile și Mac-urile în companiile sale, după ce Apple a pus ChatGPT pe iOS 18 și nu Grok (chat-boxul său de AI).

Într-o postare pentru X, Elon Musk, directorul executiv al Tesla a spus că va interzice dispozitivele Apple (AAPL) în companiile sale – care includ SpaceX și X, printre altele – dacă producătorul de iPhone va continua cu planurile sale AI.

Dacă Apple „integrează OpenAI la nivel de (sistem de operare)”, Musk a spus că aceasta ar constitui „o încălcare inacceptabilă a securității”.

El a adăugat că vizitatorii „vor trebui să-și verifice dispozitivele Apple la ușă, unde vor fi depozitate într-o cușcă Faraday”, referindu-se la o incintă care blochează undele electromagnetice esențiale pentru comunicații, inclusiv semnalele celulare, wireless și Bluetooth.

„Apple nu are nicio idee ce se întâmplă, de fapt, odată ce îți predă datele către OpenAI”, a spus Musk într-o postare separată.

Așadar, angajații lui Musk, sunt la un pas de a avea opțiuni limitate dacă dorește să interzică AI rivală – sau chiar OpenAI – din companiile sale.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.