Generaţia fast-food, între probleme de sănătate şi poveri emoţionale: "Eram la pământ, plângeam. Acum, am mai multă încredere în mine"

În România, 1 din 3 copii este obez şi suferă de boli asociate obezităţii. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Kilogramele în plus aduc cu ele şi multă ruşine. Mai greu de gestionat, adesea, decât greutatea în sine. Asta se întâmplă şi în cazul Ioanei, o tânără de 14 ani, care simte asta zilnic din cauza colegilor care o marginalizează şi fac glume răutăcioase în legătură cu aspectul ei fizic. A reuşit să găsească însă motivaţia să facă sport, iar fiecare kilogram dat jos îi aduce mai multă încredere în sine şi o apropie de versiunea ei mai sănătoasă.

Povestea Ioanei Dosoftei nu este despre kilograme, ci despre curajul de a merge mai departe într-o lume în care tinerii se confruntă cu bullying-ul din cauza greutăţii lor.

"Am avut momente de cădere, eram la pământ, plângeam. Într-o seară, a venit mama acasă şi m-a găsit plângând doar pentru că am auzit nişte vorbe foarte urâte despre mine. Băieţii mai mult dau cu ură, dar nu am fost mereu băgată în seama, îmi era foarte greu să-mi fac prieteni, pentru că eram mai supraponderală şi nimnei nu voia sa stea cu mine", a povestit Ioana Dosoftei, o adolescentă care se luptă cu kilogramele în plus, pentru Antena 3 CNN, care a demarat recent campania "România, greu de vindecat", o serie de materiale care aduc în prim-plan probleme reale, adânci și dureroase.

"Fetele întotdeauna au marginalizat-o, pentru că ea era un pic mai plinuţă", a spus mama Ioanei Dosoftei.

În ianuarie, Ioana cântărea aproximativ 80 de kilograme, iar cu ajutorul mamei și al specialiştilor, aceasta a reuşit să slăbească 10 kg.

"Prima dată când am mers la sală, am venit acasă gâfâind. Nu aveam poftă nici de mâncare, nu mai puteam să fac nimic, mă dureau picioarele, m-am pus direct în pat şi am adormit. (...). Am început să am mai multă încredere în mine şi îmi place când mă uit în oglindă... îmi place cum arăt. Când am început să dau jos şi am văzut că hainele îmi sunt largi, am zis că trebuie să continui aşa până la vară ca să fie totul bine. Şi, la vară, o să fiu şi sănătoasă şi o să arăt bine", a mărturisit Ioana Dosoftei.

Ioana Dosoftei a slăbit aproximativ 4 kilograme în fiecare lună

"O medie de patru kilograme a dat într-o lună de zile, făcând sport de două ori pe săptămână. Şi, e foarte bine, e pe drumul cel bun. Deci, continuă să dea jos, tot cu monitorizare, tot cu evaluare şi văd că este foarte, foarte perseverentă", a precizat Bela Dulgheriu, nutriţionist şi instructor de fitness, despre pentru Antena 3 CNN.

"O persoană cu obezitate, cu siguranță, trebuie să fie consultată atât de către un diabetolog și un specialist în nutriție, cât și de un cardiolog, astroenterolog, endocrinolog; trebuie să fie văzută de către un medic pneumolog, trebuie să primească consiliere de optimizare a stilului de viață ce ține de măsurile nutriționale și dietetice și de activitatea fizică și, nu în ultimul rând, este foarte important ca o persoană cu obezitate să aibă sprijin psihologic, a spus un specialist pentru Antena 3 CNN.

Povestea emoţionantă a lui Alex: 82 de kilograme, la vârsta de 10 ani

Din cauza obiceiului de de a mânca fast-food şi Alex a ajuns să cântărească 82 de kilograme la doar 10 ani.

"Când avea aproximativ 10 ani, a început să crească în greutate. Şi am zis că este o problemă pentru el: aveam undeva la 80 de kilograme, nu era normal. Am apelat la un specialist", a declarat Laura Mureşan, mama lui Alex, pentru Antena 3 CNN.

Doina Arcomiţă, medic diabet, nutriţie şi boli metabolice, i-a spus băiatului: "Alex, vreau să încep prin a te felicita. Am văzut rezultate foarte bune la tine, ai conştientizat, alături de mama ta, că stilul de viaţă nesănătos şi sedentarisul nu-ti fac bine. Şi faptul că de la 80 de kilograme şi de la o înîlţime de 1,55, ai reuşit să faci progrese într-un timp suficient de scurt".

"Am reuşit să ne reglăm cu mâncarea mai sănătoasă: am renunţat la multe – la cartofi prăjiţi, de exemplu, fast food-urile, care, ne spuneau, erau destul de nesănătoase pentru el", a mai spus Laura Mureşan, mama lui Alex.

Poveştile celor doi copii ne învață că, indiferent de obstacole, schimbarea este posibilă cu răbdare și sprijin. Însă, mai important ar fi să nu fie nevoie de schimbare. Programele de prevenţie ar fi cu atât mai necesare cu cât ultimele statistici arată că aproape 40% dintre copiii români au probleme cu greutatea, iar multe cazuri sunt identificate chiar în primii ani de viaţă.