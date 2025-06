După ani de luptă cu kilogramele în plus, Matei a câştigat o luptă importantă. El a înlocuit orele petrecute pe telefon cu fotbalul

La 12 ani, Matei cântărește 57 de kilograme. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN & Getty Images (fotografie cu caracter ilustrativ)

Apariţia smartphone-urilor a afectat nu doar sănătatea mintală a copiilor şi adolescenţilor, dar a dus şi la creştere bruscă a obezităţii. Statul în faţa ecranelor, lipsa sportului si mâncarea nesănătoasă au provocat o luptă continuă a tinerilor cu kilogramele în plus. Acest război este unul inegal, pentru că nici şcoala, nici statul şi, adesea, nici familia nu ştiu sau nu pot să le ofere ghidajul şi susţinerea necesare. Matei, un băiat care are acum 12 ani, a purtat şi el acest război împotriva obezităţii infantile şi a câştigat o luptă importantă. Toate acestea după ce a înlocuit orele petrecute pe telefon cu fotbalul, iar mesele lui de acum diferă cu mult faţă de cele de când avea nouă ani.

Studiile arată că adolescenții care petrec patru sau mai multe ore pe zi în fața ecranelor au o probabilitate semnificativ mai mare de a fi supraponderali sau obezi comparativ cu cei care petrec mai puțin timp în fața ecranelor Vorbim astăzi despre un copil de 12 ani, care a ajuns să cântărească cu 20 de kilograme mai mult decât spun graficele că ar fi sănătos.

"Cam de la clasa a II-a... a III-a, a început să ia în greutate. Dar... a fost pus pe baza faptul că e în creştre şi, poate, va mai slăbi în viitor, dar, din ce îm ce mai mult, lua în greutate şi nu se putea opri, deşi, am mai încercat noi diete. În fiecare an, avea greutate mai multă, faţă de un copil normal la vârsta de 9 - 10 ani. Nu poţi să ai greutate... trebuie să ai 25 - 30 de kilograme poate, dar, el avea 40 - 45 de kilograme şi urca în greutate. Hainele au fost problema cea mai mare. Am ajuns la mărimea XL ca şi cum ar fi un adult", a povestit Mariana Dana, mama lui Matei, pentru Antena 3 CNN.

Semnalele naturale de sațietate nu sunt depitate dacă atenţia copiilor este la un telefon, o tabletă sau la un film

Consumul alimentar excesiv este favorizat de folosirea ecranelor în timpul meselor. Atunci când atenția copilului este distrasă de un joc, film sau rețele sociale, acesta tinde să mănânce mai mult decât are nevoie, ignorând semnalele naturale de sațietate. Pentru că orele de sport la școală sunt prea puține, mama lui Matei l-a înscris la diverse activități fizice, în speranţa de a-l ajuta să piardă kilogramele în plus.

"Ce face la orele de sport este puţin – la două ore pe săptămână – e puţin ca activitate pentru copiii noştri... Ei sunt constant la televizor, constant la telefoane, ar trebui mai multă mişcare. Am mers la înot doi ani, în speranţa că va slabi, mişcarea la bazin îl va ajuta să slăbească, dar nu a slăbit deloc. Mai râdeau copii la bazin de el: «Vezi că te-ai îngrăşat iar», «Ai mâcat mai mult» deşi, poate nu mânca, aşa era el constant, dar toţi râdeau de el", a mai spus mama băiatului în cadrul interviului.

Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, Bogdan Suruciuc, a declarat: "S-au adus argumente pentru creşterea acestor ore... atât la nivel gimnazial, cât şi liceal. În primul rând, pentru beneficiul adus copiilor şi va aduce beneficiile aduse organismului, prin practicarea acestor exerciţii".

La șase luni după ce și-a rugat părinții să-l ajute să slăbească, Matei cântărește acum 57 de kilograme. Cu o alimentație echilibrată și mișcare constantă, se simte mai bine, mai energic și, cel mai important, mai sănătos.

"Afară nu mai stă pe telefon, adică... în ideea că iese afară cu colegii lui, prietenii din cartier: «Mama, am plecat». Acum este mai activ: fotbal, prin spate aleargă", a mai spus mama lui Matei.

"Au nevoie de măcar o dată sau de două ori pe săptămână pește, carne slabă, ouă. Mai exact: să aibă un echilibru din punct de vedere macro și micronutrițional care să le asigure buna funcționare a organismului", a subliniat Bela Dulgheriu, nutriţionist, în timpul declaraţiilor oferite la Antena 3 CNN.

Un alt efect al timpului mare petrecut în faţa ecranelor este legat de somn. Expunerea prelungită, în special înainte de culcare, poate deregla ritmul circadian și afecta calitatea somnului. Lipsa somnului adecvat este un factor de risc recunoscut pentru acumularea kilogramelor în plus, deoarece influențează atât hormonii care reglează apetitul, cât și capacitatea de autoreglare a comportamentului alimentar.