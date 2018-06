Facebook, în mijlocul unui nou scandal. Mesajele a 14 milioane de utilizatori, făcute publice

Foto: pixabay.com

Facebook a anunţat joi că a făcut publice din greşeală mesajele postate de 14 milioane de utilizatori, o nouă gafă a reţelei de socializare care multiplică controversele privind utilizarea datelor useri-lor săi, relatează AFP.



"Am reperat un virus informatic care sugerează automat să fie făcute publice postările unor persoane", a declarat Erin Egan, responsabilă cu datele private la Facebook.



Această greşeală a intervenit când compania lucra la un nou mod de a împărtăşi unele elemente de profil ale utilizatorilor, precum fotografiile.



Virusul a afectat reţeaua între 18 şi 27 mai, însă Facebook a reuşit să-l întrerupă la 22 mai, dar a avut nevoie de cinci zile suplimentare pentru a reuşi ca toate postările să devină private.



"Am rezolvat această problemă şi am început de joi să avertizăm persoanele afectate şi să le cerem să-şi verifice toate mesajele pe care le-au postat în această perioadă", a subliniat doamna Egan.



Cei 14 milioane de useri afectaţi vor fi sesizaţi atunci când se vor conecta la reţeaua de socializare printr-o notificare în care sunt rugaţi să se logheze la o altă pagină unde vor putea vedea postările afectate de acest virus.



Această problemă intervine într-un moment în care Facebook este deja implicat în mai multe afaceri de dezvăluire a datelor personale, precum scandalul Cambridge Analytica care a permis scurgerea datelor a zeci de milioane de utilizatori.