James Cameron spune că inteligența artificială generală este „mai înfricoșătoare” în realitate decât în filmul său „Terminatorul”

James Cameron, scenaristul și regizorul filmului „Terminatorul”, se ferește de inteligența artificială generală (AGI), versiunea inteligenței artificiale care poate „gândi” la fel de bine ca oamenii, potrivit Business Insider.

În „The Terminator”, care a fost lansat în 1984, o rețea de inteligență artificială dezvoltată de Departamentul american al Apărării capătă conștiință de sine și, în cele din urmă, se întoarce împotriva rasei umane în urma unui atac nuclear.

Cameron a spus că realitatea ar putea fi mai rea.

Într-un mesaj virtual despre viitorul inteligenței artificiale pentru Summitul AI+Robotics al Special Competitive Studies Project, Cameron spune că, spre deosebire de filmele sale, AGI nu va proveni de la „un program finanțat de guvern”.

„Va apărea de la unul dintre giganții tehnologici care finanțează în prezent această cercetare de miliarde de dolari”, a spus el.

„Atunci veți trăi într-o lume cu care nu ați fost de acord, pentru care nu ați votat, pe care o coabitați cu o specie extraterestră superinteligentă care răspunde obiectivelor și regulilor unei corporații”, a spus Cameron. „O entitate care are acces la comunicații, convingeri, la tot ceea ce ați spus vreodată și la localizarea fiecărei persoane din țară prin intermediul datelor dvs. personale”.

„Este un scenariu mai înfricoșător decât cel pe care l-am prezentat în Terminatorul”

Cameron a declarat că capitalismul de supraveghere, în care corporațiile colectează datele consumatorilor și le vând pentru profit, se poate „transforma destul de repede” în totalitarism digital.

„În cel mai bun caz, acești giganți tehnologici devin arbitrii autoproclamați ai binelui uman, adică vulpea care păzește cotețul găinilor”, a spus el.

„Este un scenariu mai înfricoșător decât cel pe care l-am prezentat în „Terminatorul” acum 40 de ani, chiar și numai pentru că nu mai este science fiction. Se întâmplă.”

Cameron a spus că, deși este „optimist în ceea ce privește inteligența artificială”, nu este „atât de entuziasmat de AGI, deoarece AGI va fi doar o oglindă a noastră”.

„Bună în măsura în care suntem buni, și rea în măsura în care suntem răi”, a spus el. „Din moment ce răul nu lipsește din lumea umană și, cu siguranță, nu există nici măcar un acord cu privire la ce este binele, ce ar putea merge prost?”

Deși Cameron a devenit celebru ca regizor la Hollywood, el este cunoscut și pentru proiectele sale în domeniul tehnologiei. A co-fondat studioul de efecte vizuale Digital Domain în 1993. Cameron a continuat să includă tehnologii avansate în filmele sale, inclusiv în franciza „Avatar”.

„Este din ce în ce mai greu să scrii science fiction”

Cameron și-a împărtășit de mai multe ori gândurile cu privire la impactul potențial al inteligenței artificiale asupra societății și cinematografiei. În timpul unei apariții în serialul Netflix „What's Next? The Future with Bill Gates”, Cameron i-a spus cofondatorului Microsoft că este din ce în ce mai greu să scrii science fiction pe măsură ce inteligența artificială progresează.

„Este din ce în ce mai greu să scrii science fiction. Orice idee pe care o am astăzi este la minim trei ani distanță de ecran. Cum voi fi relevant peste trei ani, când lucrurile se schimbă atât de rapid?”, i-a spus el lui Gates.

Cameron i-a mai spus lui Gates că este îngrijorat de faptul că oamenii pun mai multă încredere în mașini și mai puțină în sensul lor de a avea un scop.

„Cred că vom ajunge într-un punct în care ne punem încrederea din ce în ce mai mult în mașini, fără oameni în buclă, iar acest lucru poate fi problematic”, a spus el. „Pe măsură ce scoatem oamenii din circuit, cu ce înlocuim sensul scopului și semnificației lor?”

Cu toate acestea, Cameron a continuat să se integreze în industria AI și a tehnologiei.

Stability AI, o companie de inteligență artificială generală, a anunțat că James Cameron s-a alăturat consiliului său de administrație în septembrie.

„James Cameron trăiește în viitor și așteaptă ca noi ceilalți să recuperăm”, a declarat CEO-ul companiei într-un comunicat de presă.