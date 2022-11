Modificări la Facebook și Instagram, lansate de Meta pentru a proteja adolescenții de adulții suspecți

Potrivit anunțului făcut de compania Meta, noile setări de confidențialitate implicite ale Facebook și Instagram au fost lansate astăzi.

Sursa foto: Hepta/ Zuma Press / Ashish Vaishnav

Într-un efort de a proteja mai bine utilizatorii minori, Meta ajustează setările implicite de confidențialitate de pe Facebook și Instagram pentru a limita contactele adulților suspecți.

Acum, ori de câte ori un adolescent se va înscrie pe Facebook, contul său va avea în mod automat protecții de confidențialitate mai stricte. Acest lucru include, dar nu se limitează la, a decide cine poate vedea lista lor de prieteni, ce pagini urmăresc și cine are voie să comenteze la postările lor.

Pentru conturile create înainte de această actualizare, Meta precizează că va începe să îi facă pe acei utilizatori să adopte aceleași setări, dar nu îi va forța. Instagram a implementat schimbări foarte asemănătoare în 2021 pentru a proteja tinerii de acolo.

Meta continuă să spună că lucrează la noi modalități de a opri conturile blocate și raportate să contacteze utilizatorii minori.

Unul dintre modurile în care va face acest lucru pe Instagram este, ca parte a unui test, prin eliminarea butonului de mesaj, făcând imposibil ca adulții prădători să folosească mesageria Instagram pentru a contacta direct utilizatorii adolescenți.

În plus, fluxul de recomandări People You May Know de pe Facebook nu va mai afișa, de asemenea, aceste conturi semnalate.

Pe Messenger și Instagram va apărea o nouă notificare care îi încurajează pe adolescenți să folosească instrumentele de siguranță ori de câte ori se simt inconfortabil în timpul unei conversații.

O notificare îi va întreba pe utilizatori dacă îl cunosc pe cel care tocmai le-a trimis un mesaj. Dacă se alege Nu, ambele aplicații vor aduce o serie de acțiuni pe care le pot întreprinde, cum ar fi blocarea contului sau raportarea acestuia.