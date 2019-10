Vești proaste pentru utilizatorii Apple. Tim Cook desființează posibilitatea lansării unei criptomonede

Foto: Pixabay.com

Directorul general de la Apple, Tim Cook, a declarat pentru cotidianul francez "Les Echos" că lansarea de criptomonede nu este pe agenda companiei.



În plus, într-o aluzie clară la planurile Facebook, Tim Cook a subliniat că firmele private nu ar trebui să îşi lanseze propriile lor monede digitale.



"Cred că moneda trebuie să rămână în mâinile statelor. Nu sunt confortabil cu ideea că un grup privat îşi poate crea o monedă concurentă. O întreprindere privată nu trebuie să încerce să câştige putere prin acest mijloc. Moneda, ca şi apărare, trebuie să rămână în mâinile statelor, este în centrul misiunii lor. Ne alegem reprezentanţi care să îşi asigure responsabilitatea guvernării. Companiile nu sunt alese, nu au ce căuta pe acest teren" a spus Tim Cook, potrivit Agerpres.



În luna iunie a acestui an, Facebook a anunţat că intenţionează să introducă o nouă criptomonedă, denumită Libra, în cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul plăţilor digitale. Facebook susţine că Libra va fi susţinută de active reale, cum sunt depozitele bancare şi obligaţiunile guvernamentale, în ideea de a fi mai stabilă decât alte criptomonede precum bitcoin.



Anunţul celor de la Facebook a fost întâmpinat cu scepticism de autorităţile de reglementare şi politicieni, Franţa şi Germania avertizând că intenţionează să blocheze Libra în Europa. În plus, au apărut speculaţii că şi alte companii de top ar putea demara proiecte similare.