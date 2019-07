HOROSCOP final de săptămână: Mercur este Retrograd. Nu se anunță nimic bun - Fecioarele sunt extrem de sensibile

HOROSCOPUL saptamanii 8 - 14 iulie 2019 aduce schimbari pentru toate semnele zodiacale.

HOROSCOP BERBEC - Nimic nu te mai inspira si nu te mai stimuleaza in ultima perioada, asa ca ar fi bine sa pui toate eforturile de a face cvea in asteptare. Vei redescoperi insa cum sa fii copil din nou. Familia ta va fi o sursa de bucurie, asa ca te poti intoarce in sanul ei.

HOROSCOP TAUR - Apar probleme din trecut in viata ta si inca nu stii cum sa faci fata intregii situatii. Apar probleme si neintelegeri cu membrii familie tale si ai nevoie sa fii singura. Pe plan profesional, ideile tale sunt primite cu bunatate si respect.

HOROSCOP GEMENI - Apar conversatii tensionate, asa ca gandeste-te bine inainte sa vorbesti si invata sa ai rabdare inainte de a trage concluzii. Vei descoperi cum sa fii mai calma. Anxietatea poate fi invinsa cu ajutorul interactiunilor pozitive din mediu. A venit momentul pentru o pauza de relaxare.

HOROSCOP RAC - Esti pe punctul de a primi repercursiunile deciziilor financiare pe care le-ai luat intrecut. Strange bani si fii moderata. Poti oricand sa arunci cu banii mai tarziu. Ai deja tot ce iti trebuie. Este o saptamana in care iti vei dezvolta incredere ain propria persoana. Esti speciala.

HOROSCOP LEU - Vei fi provocata in aceasta saptamana pe mai multe domenii, asa ca pregateste-te pentru momente de nesiguranta. Aminteste-ti ca nu este totul atat de negativ. Ai puterea sa lasi deoparte ingrijorarile. Nu te mai compara cu altii si iarta-ti singura greselile.

Continuarea AICI.