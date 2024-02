CNN: Trupele israeliene au ucis peste 100 de persoane care veniseră să ia alimente din camioanele cu ajutoare, în Gaza

Incidentul sângeros a avut loc joi dimineață, relatează CNN.

Sursa citată precizează că bilanțul incidentului se bazează pe datele Ministerului Sănătății din Gaza și că nu poate confirma în mod independent numărul de morți și de răniți.

Ashraf al-Qidra, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din Gaza, a spus că masacrul s-a produs în sensul giratoriu al-Nabusi, la vest de Gaza City, în partea de nord a enclavei palestiniene.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul CNN, civilii palestinieni înfometați se înghesuiau în jurul camioanelor cu ajutoare abia sosite, la momentul când tancurile și dronele israeliene au început să tragă în ei.

Un oficial al armatei statului evreu a declarat pentru CNN că forțele IDF au deschis focul deoarece "mulțimea s-a apropiat într-un mod care reprezenta o amenințare pentru trupele israeliene" și că "incidentul este în curs de examinare".

Prinși sub tirurile israeliene, șoferii camioanelor cu ajutoare au încercat să scape din zonă, dar au intrat în coliziune unii cu alții, provocând alți morți și răniți, au spus mai mulți martori oculari pentru CNN.

#Breaking! Earlier this morning, over 70 Palestinians were killed and over 250 wounded, after #IDF opened fire on #Palestinians waiting for the arrival of food aid on Al-Rashid Street in northern #Gaza Strip.#FreePalestine pic.twitter.com/dHOTVXDpJC