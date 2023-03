Explozie puternică și incendiu în zona unui aeroport militar rusesc din Crimeea | Ministru ucrainean: "Tancurile occidentale, aruncate în luptă în aprile sau mai"

În imaginile distribuite miercuri după-amiază se vede o coloană de fum întunecat care se ridică din Gvardeiskoe, districtul Simferopol, unde se află o bază aeriană a rușilor.

Administratorul numit de Rusia în Crimeea, Serghei Aksionov, a scris pe Telegram că a fost doborât un vehicul aerian fără pilot în regiunea Simferopol.

"S-a prăbușit pe un câmp. Nu s-au înregistrat victime sau pagube", a adăugat el, conform CNN.

Responsabilii ucraineni nu au comentat imediat acest incident.

Citește și: Rusia, umilită militar în Crimeea chiar în timpul discuțiilor dintre Vladimir Putin și Xi Jinping

Atacuri ucrainene cu drone asupra bazei din Gvardeiskoe au mai avut loc în trecut și au vizat, în august 2022, un depozit de muniții.

Alte obiective militare ruse din Crimeea, precum baza aeriană Saki sau depozitul de muniții din Maiskoe au fost, de asemenea, lovite în atacuri atribuite ucrainenilor.

Explosions are heard in occupied #Crimea. Gauleiter Aksenov reported a drone shot down



According to local media, the sounds of the explosion were heard near the airbase in the #Simferopol district of Crimea.



The head of the annexed Crimea Sergey Aksenov reported that a drone… pic.twitter.com/DobTTKgbYE