Joe Biden și Xi Jinping, poziție comună împotriva utilizării armelor nucleare în Ucraina, transmite Casa Albă

Întâlnirea s-a desfășurat în marja summitului G20 din Bali, Indonezia.

Discuțiile au durat mai bine de trei ore, consemnează CNN.

Liderul chinez Xi Jinping și președintele american Joe Biden au făcut un schimb de opinii cu privire la provocările regionale și globale esențiale, inclusiv invazia Ucrainei de către Rusia, a indicat președinția americană.

"Președintele Biden a ridicat chestiunea războiului brutal al Rusiei împotriva Ucrainei și a amenințărilor iresponsabile ale Rusiei cu utilizarea armelor nucleare.

Președintele Biden și președintele Xi și-au reiterat poziția comună că un război nuclear nu ar trebui să aibă loc niciodată și că un astfel de război nu poate fi câștigat și și-au subliniat, de asemenea opoziția față de utilizarea sau amenințarea cu utilizarea armelor nucleare în Ucraina", a transmis Casa Albă, conform CNN.

