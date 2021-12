Telescopul spațial James Webb, cel mai important observator al NASA, a fost lansat cu succes

Telescopul a decolat deasupra unei rachete Ariane 5, din portul spațial al Europei din Guyana Franceză. Lansarea acestuia a întârziat ani întregi, din cauza unei combinații de factori cauzați de pandemie și provocări tehnice.

Este cel mai puternic și complex observator spațial din lume și va răspunde la întrebări despre sistemul nostru solar, va studia exoplanetele în moduri noi și va privi mai adânc în univers decât s-a făcut până acum.

Agenția Spațială Europeană s-a referit la această lansare ca fiind ”un cadou minunat de Crăciun” pentru echipele internaționale, precum și pentru întreaga știință spațială.

The James Webb Space Telescope, which will try to image the first stars and galaxies to shine in the universe, has been launched.



