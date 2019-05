A moștenit o avere colosală după ce și-a făcut un test ADN. Ce a aflat despre tatăl lui

foto: Pixabay.com

Jordan, un asistent social în vârstă de 31 de ani cu mari probleme financiare, a aflat că e bogat după ce un test ADN a arătat că este fiul nelegitim al aristocratului care deţinuse unul dintre cele mai râvnite domenii din Marea Britanie.



Proprietatea, pe care tocmai a moștenit-o se întinde pe aproape 630 de hectare, fiind estimată la 50 de milioane de lire (peste 57.000.000 euro). Jordan susține că a presupus, încă de la 8 ani, că ar putea să aibă un tată bogat, dar un test ADN era posibil doar după moartea acestuia, fiind refuzat de mai multe ori, în timpul vieții, potrivit Libertatea.

”I-am scris mai mai multe scrisori după ce am trecut de 20 de ani, dar nu am primit niciodată un răspuns, apoi, în urmă cu trei ani am intrat în legătură cu procurorul Philip Care. A declarat că tatăl meu nu a vrut să facă testul, aşa că am scris o scrisoare finală cu un kit de testare ADN inclus. Și apoi Philip m-a sunat şi mi-a spus că Charles a murit”, a mai spus Rogers jr.

Însă, nu i-a fost ușor să ajungă aici, pentru că a fost obstrucţionat de unii membri ai familiei, dar până la urmă a reuşit să facă testul.

Charles a fost confirmat ca fiind tatăl său, mai ales că seamănă izbitor cu acesta. Și cum mama şi fratele tatălui său au murit, Jordan a rămas unicul moştenitor al proprietăţii.