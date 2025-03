Andreea Marin: Imaginea mea e folosită în multiple moduri pentru a păcăli oamenii. Sunt pusă și pe niște liste, ca pe vremea naziștilor

Andreea Marin, interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN.

Celebra vedetă de televiziune Andreea Marin a vorbit, în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre fraudele online făcute în numele său și despre demersurile sale pentru ca oamenii să nu mai creadă reclamele mincinoase și înșelătoare de pe rețelele sociale, iar autoritățile să investigheze astfel de infracțiuni. Andreea Marin a mai vorbit și despre divizarea românilor într-o perioadă în care manipularea pe rețele sociale a devenit un fenomen.

Sabrina Preda, jurnalist Antena 3 CNN: Andreea, îți mulțumim tare mult că ne-ai primit astăzi la tine. Vorbim despre un demes fără precedent pentru o persoană publică care merge la toate instituțiile care ar trebui să facă ceva în acest caz al fraudelor pe internet.

Andreea Marin: Bun venit. Din păcate, de nevoie am făcut lucrul ăsta odată pentru că imaginea mea este folosită în multiple moduri pentru a păcăli oamenii, pentru a-i face să-și pună niște reclame, să le spunem așa pe înțelesul oricui, sub forma unor articole. Deci omul nu face diferența între articol de presă, care poate fi și mincinos, dar care uneori e inofensiv pentru omul de acasă și reclame, pentru că ele sunt scrise ca niște articole. Omul citește articolul și e atras la început de senzațional, de un titlu șocant sau o acțiune pe care e clar că eu n-aș putea-o face niciodată, dar așa pare că am făcut-o, da? Că, de exemplu, am fost dată în judecată de Banca Națională a României - un articol. Că discutam cu Măruță într-un alt articol despre o schemă financiară prin care eu câștig ca prin minune fără să muncesc deloc stând în canapea. Și, practic, îi îndemni pe oameni să facă la fel. Li se cer datele personale uneori, în astfel de știri, sau știri, mă rog, ele sunt reclame, de fapt, dar omul nu face diferența.

Sau alte ori li se pune, cumpără produsul sau serviciul cu tare. Omul are încredere în mine, deci e un transfer de credibilitate forțat, fără voia mea, de la mine către produsul sau serviciul respectiv. Uneori nu-i sosește niciodată acel produs pentru că produsul nici măcar nu există, este o minciună. Alte ori produsul există, deci unii vând produse proaste pe spatele meu, ca să zic așa.

Nu se mai poate pentru că oamenii, de exemplu, cărora le este furată identitatea, au parte de intruziune în viața lor, în telefonul lor, li se iau datele personale, fie ele sunt vândute, că bazele de date, știm bine, costă mult, fie, mai rău decât atât, le sunt golite toate cardurile și oamenii se trezesc fără un ban. Sau sunt sunați obsesiv de așa zise bănci, să zicem, dar e totul o minciună, da? Li se câștigă încrederea, apoi li se cer datele și din nou li se golesc conturile și se trezesc mult prea târziu. Oamenii trebuie să nu dea click pe niciun link care le vine de te miri unde.

Dar eu am pățit acum două zile, nu mai departe de atât, și o altă poveste, am primit de la o persoană cunoscută din agenda mea telefonică, un mesaj în care mi se trimitea un link emoțional cu o fetiță, să dau și eu click pe link-ul ăla și să dau și eu un like acolo, pentru că fetița are o competiție la care va participa, bla, bla, bla. Sau, altădată, poate fi un caz umanitar. Nu apăsați pe niciun link. Dacă vă vine de la o persoană cunoscută, e clar că acea persoană cunoscută are nenorocul de a fi apăsat ea înainte pe un astfel de link, i s-a intrat în telefon și s-au trimis acele mesaje către toată agenda telefonică a acelei persoane. Și așa a ajuns de la o persoană cunoscută și la mine acel mesaj. Dacă apăsam pe link, WhatsApp-ul meu devenea al lor, puneau stăpânire pe WhatsApp-ul meu și trimiteau, ca și cum ar veni de la mine, mesaje la toată agenda mea telefonică. Cine greșea, cine era naiv, cine era neinformat, practic se trezea cu o mare surpriză neplăcută, ca să zic așa.

Oamenii însă trebuie să fie conștienți că nu e vorba numai de asta. Se merge mai departe de atât. Se decredibilizează persoane publice. Eu am aici în dosarul meu o listă cu zeci de vedete, personalități din diverse domenii.

Unii sunt oameni de afaceri, alții sunt medici, alții sunt oameni care apar la televiziune, în care ai încredere. Companii, BNR, OMV Petrom, dau niște exemple, politicieni, o listă întreagă de politicieni sau, aici ajung și la voi, site-uri ale trusturilor de presă, de încredere. Oamenii cred în voi, oamenii citesc acele articole și spun dacă au apărut pe site-ul Antenei sau pe site-ul nu știu cui, sigur sunt de încredere aceste informații și pățesc același lucru. Dar dacă asta se întâmplă fără ca trusturile să reacționeze, se întâmplă cumva cu acordul lor. Dacă asta se întâmplă fără ca persoanele publice, cum sunt eu și multe altele, să reacționeze, asta înseamnă că deja știind lucrul acesta și eu neavertizându-mi publicul, se întâmplă cu acordul meu. De aceea rog toate persoanele publice, am numai eu aici câteva zeci în față, care se află în situația de a fi folosite în astfel de cazuri să facă așa cum am făcut și eu. Unu, să-și avertizeze publicul prin postări pe propriile medii. Permanente, nu doar odată. Permanente, da. În ultima săptămână cred că am postat de 5-6 ori și dezvolt subiectul cât pot de mult. Și doi, să facă sesizări sau petiții către instituțiile statului care au această responsabilitate de a rezolva aceste probleme: Poliția Română, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, CNA, ANAF, ANPC, DNSC, adică Departamentul pentru Securitate Cibernetică sau Directoratul de Securitate Cibernetică.

Mi-au răspuns până acum 5 din 7, nu mi-a răspuns Poliția Română și ANPC-ul. Celelalte mi-au înregistrat petiția. Sunt 30 de zile la dispoziție în mod legal pentru ca autoritățile statului plătite să ne protejeze până la urmă, să ne ia în calcul și să ne înregistreze petiția și apoi să se apuce de treabă pentru a investiga fiecare caz în parte. Însă lucrurile merg mult mai departe. Chiar aseară pe postul vostru de televiziune am văzut o anchetă amplă, o anchetă internațională expusă și pe postul vostru de televiziune explicit pe înțelesul privitorilor despre cum aceste mici minciuni și manipulări la început ne decredibilizează pe noi, vocile pozitive, să zicem, oamenii serioși ai acestei țări din tot felul de domenii. Oamenii la un moment dat spun nu mai cred în nimeni și așteaptă ce să vezi un Mesia care să vină de undeva să-i salveze.

Și la momentul unor alegeri, ce se întâmplă? Exact ce am văzut în reportajul vostru. Aceste agenții care sunt cunoscute și care sunt agenții cu sediul în România, deci se poate acționa legal împotriva lor, activează mii de conturi de social media sau mii de site-uri care sunt așa crescute încet, încet. Ele par în hibernare, oamenii dau like-uri, dau like-uri. O să vă dau un exemplu în acest sens. Un cont al lui Arsenie Boca, vezi, doamne. Oamenii cred, dau like-uri acolo. Culmea e că pe acel cont de meta nici măcar nu sunt puse doar postări despre Arsenie Boca, să zici că îi păcălesc, îi sensibilizează pe oameni. Sunt și tot felul de prostii puse care, din nou, vând ceva, produse, vând servicii, tratamente minune, tot felul de nebunii.

Oamenii sunt naivi, cred, își mai cheltuie și banii, dar la momentul, să zicem, unui proces electoral, aceste site-uri, care sunt mii, sunt activate, că au strâns mulți follow-uri care sunt mii, sunt activate, că au strâns mulți follow-uri, da?

Sunt activate în sprijinul unuia sau altul. În sprijinul unui anumit candidat. Cred că e de înțeles la cine mă refer în cazul acesta și da, paralel cu ancheta pe care ați făcut-o voi, paralel cu anchete internaționale, iată că și unii dintre noi, oameni cu puteri limitate, dar care punem umăr lângă umăr cu avocați, cu jurnalisti de investigație, cu IT-ști, cu oameni care ne pot oferi informații corecte, facem propriile anchete și toate duc în aceeași direcție.

Sabrina Preda, jurnalist Antena 3 CNN: Andreea, este incredibil câte ai aflat tu de când ai început să sapi. Mii de oameni care au fost fraudați și noi stăm și ne uităm cum se întâmplă lucrul acesta, fără să facem nimic? Asta e întrebarea. Ce face statul care ar trebui să ne protejeze? Și de ce nu reacționează, mai ales după semnalul care a fost tras în noiembrie?



Andreea Marin: Eu nu aș spune că nu reacționează, pentru că eu, de exemplu, am mai avut un astfel de caz. Pe Facebook, pe un Facebook clonă, semăna perfect cu al meu, dar oamenii trebuie să se uite clar să existe acea bifă. Andreea Marin cu bifă pe Facebook, asta înseamnă contul meu oficial. Deci dacă pe conturile mele și așa se întâmplă și cu alte persoane publice nu vedeți reclamă la ceva, înseamnă că reclama pe care o vedeți nu este reală. Îmi puteți scrie pe Instagram, deja foarte mulți oameni fac asta și verifică. Îmi scriu pe Instagram în privat și mă întreabă, e reală reclama asta? Și eu le răspund, da sau nu. Dar de fapt dacă nu o văd pe contul meu, ea nu e. Ca să fie cât se poate de sincer și de clar.

E foarte limpede că se decredibilizează persoane publice, instituții ale statului, apoi dacă nu mai ai încredere în nimeni, până la urmă crezi în cine vine și îți promite mare cu sarea.

Despre asta e vorba. Și destabilizarea țării este posibilă prin mii și mii de intervenții de acest tip. Niște colegi de-ai mei din presa locală, dar care de ani de zile investigează acest lucru, au determinat miliarde și miliarde de astfel de ad-uri.

Deci se creează această impresie că nu mai poți să ai încredere în nimeni. Eu însă le atrag oamenilor atenția că în orice instituție, publică sau nepublică, există oameni și oameni.

Unii însă sunt cu adevărat oameni buni și vor cu adevărat să facă ce este util pentru ei. Dacă desfințăm instituții, chiar și partide, da? Și în partide sunt oameni și oameni.

Sabrina Preda, jurnalist Antena 3 CNN: Ai atras atenția, Andreea, și asupra acelei liste care circulă în acest moment pe toate rețelele sociale cu finanțările de la USAID. Și numele tău se regăsește pe acea listă.

Andreea Marin: N-am ce căuta pe o asemenea listă. Dar și dacă aș fi fost, să zicem, printre cei care ar fi avut, nu știu, cunosc foști studenți care au avut burse de la USAID, care le-au făcut mult bine, au plecat în străinătate, au studiat în universități de prestigiu, s-au întors acasă și au aplicat acasă lucrurile bune pe care le-au învățat. Doar un exemplu. Apoi, campanii împotriva sărăciei care au fost susținute de USAID, dar cu mulți ani în urmă. Eu știu că USAID, am citit în presă, nu mai activează în România de mulți ani. În orice caz, eu nu am avut de-a face cu astfel de fonduri, dar chiar și cei care au avut de a face și poate că sunt pe acea listă, poate unii care au avut asemenea beneficii sau burse au avut-o pe meritul lor, au obținut cumva acele beneficii și ce caut amenințările în contextul acela?

Cine e pe listă e amenințat ca pe vremea naziștilor, ca pe vremea legionarilor, ca pe vremea comuniștilor, că va fi în mare pericol dacă iese nu știu cine președinte. Poftim? În ce lume trăim? Cum de permitem să fim amenințați până la urmă sau să fim trecuți pe niște liste pe care oamenii poate le cred, fiind promovate intensiv, da? Să fim amenințați că libertatea noastră va fi pusă în pericol. Fără dovezi care țin de legislație, fără o judecată corectă, ce înseamnă asta? Pentru orice faptă trebuie să existe o judecată corectă, conform legii și nu altfel.

Sabrina Preda, jurnalist Antena 3 CNN: Dar și această manipulare, Andreea, pentru că vorbeai exact de această necesitate de a decredibiliza oamenii serioși. Crezi că această manipulare colectivă a fost gândită?

Andreea Marin: Bineînțeles. Este o chestiune pe care împreună cu colegii mei cu care facem investigația asta am descoperit pur și simplu modalitatea prin care se face această manipulare și în parte am văzut în reportajul vostru de aseară referitor la această anchetă internațională, repet chiar și fără inteligența artificială, dar adăugând și acest ingredient, cum este posibil să manipulezi mințile oamenilor, să-i faci să creadă o realitate paralelă cu cea în care trăim. Aia nu e o realitate, de fapt.

Sabrina Preda, jurnalist Antena 3 CNN: Ne întorcem puțin la instituții. Ce ți-au răspuns? Ce urmează de acum?

Andreea Marin: Mi-au răspuns 5 din 7 că au înregistrat, așa cum este normal și că vor preveni, bineînțeles, cu răspunsuri. Am avut și discuții unu la unu cu doi dintre directorii sau unul este vicepreședinte, unul este director al acestor instituții.

S-au mai lovit de astfel de situații?

Da, mi-au confirmat că am dreptate și mi-au confirmat că e o practică și că au în vedere aceste practici, că au și reușite deja în aceste povești și îți spuneam că anterior chiar poliția română a descoperit un grup infracțional a fost într-adevăr descoperit, zeci de mii de euro luați de la oameni în numele nostru. Ca și cum noi le-am fi scris în privat acelor oameni și le-am fi cerut bani pentru cazuri umanitare. Pe de altă parte, iertați-mă, dar se știe foarte bine integritatea mea de 32 de ani, de când sunt în ochii oamenilor, pe micul ecran. Se știe modul meu de lucru, că este unul serios. Cum poți să crezi că ți-ar scrie Andreea Marin în privat? Andreea Marin și are timp să scrie către mii de oameni în privat, zi de zi.

Dar cum ți-ai putut închipui că Andreea Marin ți-ar cere bani și cum de tu i-ai dat? Îmi pare rău că oamenii trec prin asta, dar îi rog să fie mult mai atenți. Îi rog să verifice. Îi rog să nu apese pe link-uri trimise de oricine. Dacă link-ul ție se trimis chiar de o persoană cunoscută ție, din agenda ta, sun-o. Nu-i da mesaj înapoi. Normal că o să-ți răspundă că da. E corect. Sun-o. Sun-o pe fica ta, sună-l pe soțul tău și întreabă-l. Mi-ai trimis tu link-ul ăsta? Este real? Dacă îți răspunde nu, înseamnă că telefonul lui a fost luat, să zic, WhatsApp-ul lui a fost luat sub stăpânire în urma faptului că a dat like sau că a intrat pe un astfel de link și atunci acei oameni ce fac este că trimit mesaje din telefonul persoanei cunoscute ție către toți cunoscuții, inclusiv către tine.

Sabrina Preda, jurnalist Antena 3 CNN: Și e foarte interesant, ai descoperit că există influențe de pe IP-uri probabil tot din Rusia.

Andreea Marin: Da, și nu numai, dar majoritatea au chiar sediul acolo, sediul principal. Și unele dintre aceste agenții voi dezvălui în curând într-un podcast realizat aici, toate aceste lucruri, a fost realizat deja acest podcast, în curând îl voi publica, cu nume, cu tot ce trebuie, cu informații pe care doar să le confirmați.

Doar atât mai aveți de făcut ca și trusturi mari, care aveți această putere de a verifica informația. Și aceste agenții sunt în România. Se poate foarte bine bate la ușa lor. Nu știu de ce nimeni nu le întreabă de sănătate.

Sabrina Preda, jurnalist Antena 3 CNN: Andreea, probabil că și tu ai observat că România, populația, este mai divizată decât oricând în ultima perioadă.

Andreea Marin: Da, extremiștii sunt oamenii în general care nu au informație, nu sunt bine să zic pregătiți, nu au destul de educație, dar sunt și din cei care cred în teoria conspirației și care sunt oameni de care te miri căci au o educație superioară să spunem. Și te miri cum pot să creadă asemenea povești. Pentru că nu verifică. E simplu. Sau nu vor. Se închid. Nu vor să verifice nimic. Ei cred de la sine putere în acea informație. Nici nu o verifică.

Sabrina Preda, jurnalist Antena 3 CNN: Ai credință? Ai așteptări că România va fi din nou unită?

Andreea Marin: Nu știu ce să spun aici. Am dorința aceasta, dar pe de altă parte, văd în doar o săptămână, în doar 10 zile de când eu fac această investigație și tot dau informațiile public pe Facebook și pe Instagram-ul meu, văd cum oamenii pun întrebări, sunt curioși, vin către mine spunându-mi și eu am căzut pradă acestei fraude și eu am pățit așa și așa și așa, deci se trezesc. Așadar e nevoie de informație. De la noi, persoanele publice implicate fără voia noastră, de la companiile implicate fără voia lor, de la trusturile media implicate la fel fără voia lor, dar care nici unii dintre noi nu mai avem scuză când nu investigăm mai departe.

Pentru că ai intrat în caracatita asta și e clar că vorbim de milioane de euro, vorbim de manipulare, nu ți-e teamă?

Nu pot, nu sunt omul care stă cu brațele încrucișate. Nu sunt felul ăsta de om. N-am fost niciodată și, sincer, nu m-am gândit la teamă. Asta e, ție nu ți-e teamă? Ești un jurnalist căruia îi se întâmplă pe stradă să fie apostrofat pentru că spune niște adevăruri la TV asta e, ne asumăm

Sabrina Preda, jurnalist Antena 3 CNN: Mulțumesc tare mult, Andreea!

Andreea Marin: Și eu mulțumesc!