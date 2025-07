Revolta angajaților din Guvern, amenințați de concedieri: „Cui trebuie să-i facem loc? Îi dăm afară pe unii fără carnet de partid”

Aproximativ 2000 de angajați ai statului care se ocupă cu gestionarea fondurilor europene protestează marţi, timp de patru ore, în Piaţa Victoriei. FOTO: Agerpres

Angajații din Guvern sunt revoltați de listele cu posturi care pot fi desființate cerute de șeful Cancelariei premierului. Președintele sindicatului angajaților Executivului, Noni Iordache, a declarat miercuri la Antena 3 CNN că se pregătește demiterea „profesioniștilor” din Guvern pentru a face loc membrilor de partid. El susține că prim-ministrul nu a emis niciun ordin sau rezoluție privind aceste restructurări și că s-au făcut „presiuni” asupra șefilor de structuri, care ar fi fost sunați seara sau în weekend-uri, ca să spună de câți oameni se pot lipsi. „Nu poți să bați din pinteni, să pretinzi că vrei să dai afară”, a spus Noni Iordache.

Șeful Cancelariei lui Bolojan a confirmat la Antena 3 CNN că a cerut liste cu oameni care să fie dați afară de la Guvern. Mihai Jurca a spus că reducerea trebuie să fie una „consistentă” și a dat termen limită de una, două zile pentru a primi aceste liste.

În replică, președintele sindicatului angajaților Executivului, Noni Iordache, a declarat miercuri la Antena 3 CNN că toți angajații Guvernului au avut evaluări bune și singura lor vine este că nu au „carnet de partid”.

„Cred că ar trebui îi primul rând să denunțăm ipocrizia. Postul dumneavoastră a prezentat săptămâna trecută că unul dintre pachetele de austeritate pe care Guvernul le pregătește prevede înființarea unui departament pentru digitalizare în subordinea prim-ministrului. Eu ca un profan în jocurile politice stau și mă întreb cui trebuie să-i facem loc? Credeți-mă, vă spun sincer.

Suntem sătui de bursierii, cu ghilimelele de rigoare, partidelor politice. Trebuie să fie win win situation, nu? Adică, uite am dat, dar departamentul îl facem că na... am dat pe unii fără carnet de partid sau care n-au fost implicați în alegeri îi dăm afară. Ce mai avem nevoie de profesioniști. Evaluările noastre sunt bune și am avut miniștri diferiți de la toate partidele, nu se poate ca toți să fi fost evaluați cu notă bună. Și acum vine cineva și ne spune că nu mai suntem buni. Păi de ce nu mai suntem buni?

Trebuie să denunțăm ipocrizia. Nu vii și spui că faci reformă și eficientizezi Cancelaria premierului și vii și pui într-un pachet înființarea unui departament pentru digitalizare. Ce faci cu ADR-ul? Ce faci cu STS-ul? Suntem obișnuiți să creăm instituții și structuri care se bat cap în cap cu structuri deja existente. Și ne întrebăm de ce există suprapuneri de atribuții?”, a spus el la Antena 3 CNN.

De asemenea, Noni Iordache susține că tot demersul este unul nelegal, deoarece nu a fost emis un ordin pentru restructurări.

„Dispoziții verbale, nu se dă nimic scris. potrivit Codului Administrativ, ministrul emite ordine și instrucțiuni. Nu s-a emis niciun ordin prin care să se dispună astfel de soluții pe care le pretinde șeful Cancelariei prim-ministrului șefilor de structuri. Au fost chemați ba în weekend, ba sunați seara. Nu poți să bați din pinteni, fără să ai memorie instituțională, să pretinzi că vrei să dai afară. Păi pe ce considerente?”, a spus președintele sindicatului angajaților din Guvern.

El a afirmat că s-au făcut presiuni asupra șefilor de structuri să vină cu aceste liste.

„Că așteaptă acea notă sau mail prin care să se propună exact un număr de posturi care să fie tăiată de la structuri”, a spus Noni Iordache.

Liderul sindical a adăugat că termenul limită dat de șeful Cancelariei Guvernului a și trecut și că nimeni nu a dorit să facă o asemenea listă.

„A trecut termenul, era luni dimineață, apoi marți seară. Nimeni nu va tranzacționa sufletele colegilor sau subordonaților doar pentru că cineva își dorește lucrul acesta.

Din punct de vedere legal, așa obligă Codul Admnistrativ, un ministru emite ordine și instrucțuni. Nu poți să dai nici măcar o rezoluție pe hârtie, oamenii nu vor face ce li se cere. Lăsând la o parte aspectul de legalitate nu ești cel care dă drumul la ruletă și alege ruleta pe cine să dea afară.

Dumnealui a fost înscăunat cu premisa că e un om competent și poate să aibă o viziune asupra instituției. Dar ce să vezi nu șeful Cancelariei decide organigrama și Guvernul prin hotărâre de Guvern”, a spus Noni Iordache.

El a adăugat că nu s-a cerut un anumite „procent” de concedieri.

„Nu s-a cerut. Se vehiculează la o structură că din 25 pot să funcționeze cu 15 persoane. Nu pot să garantez că asta se va și întâmpla”, a mai spus el.

Șeful Cancelariei lui Bolojan a cerut liste cu oameni care să fie dați afară de la Guvern

Șeful cancelariei premierului, Mihai Jurca, a cerut liste de disponibilizări pentru cancelarie și instituțiile din subordine. Este vorba de mai multe departamente și direcții.

Oficialul a confirmat la Antena 3 CNN că a avut o discuție cu șefii din instituțiile subordonate Cancelariei și le-a cerut să vină cu propuneri pentru reducerea personalului.

„Reducerea trebuie să fie consistentă. Dacă cerem populației să sufere consistent, trebuie să facem și noi același lucru. Propunerile trebuie făcute în cel mai scurt timp posibil, 1-2 zile. Sunt instiuții care sunt deja subdimensionate și nu pot fi disponibilizări masive, dar sunt și instituții unde se pot face disponibilizări”, a transmis Jurca.

Întrebat de Antena 3 CNN despre reorganizarea din Guvern, șeful Cancelariei lui Bolojan a declarat că „dacă o structură e supradimensionată, reducerea va fi mare”.

Acesta a precizat că nu a cerut liste cu nume, ci doar propuneri de reducere a personalului.