Minunile lui Arsenie Boca, analizate de neurologul Dumitru Constantin Dulcan şi teologul Constantin Necula

"De dincolo am să vă ajut mai mult", a promis Arsenie Boca înainte de a pleca. Şi mulţi români sunt gata să depună mărturie că părintele şi-a ţinut şi îşi ţine promisiunea de a împlini rugăciunea celor care vin cu evlavie înspre el.

ÎPS Antonie Plămădeală spunea de multe ori că l-a asemănat pe Arsenie Boca cu Ioan Botezătorul. Credincioşii l-au numit Sfântul Ardealului. Multă evlavie au româniii la părintele Arsenie boca, iar el ne-a spus aşa: Îmi pare rău de voi că sunteţi slăbiţi în credinţă. Veâi cădea din cauza fricii. Frica e de la diavol. Nu vă fi frică pentru a vă salva sufletele. Vor veni vremuri foarte grele, dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu, care este tovarăşul de drum al fiecăruia, de la naştere până la moarte. Vor cădea şi cei aleşi. Îmipare rău că sunteţi cei de pe urmă. Vă vor cerne...

Florentina Fântănaru a adus în studioul Antena 3 doi invitaţi de marcă - unul doctor în neurologie, Dumitru Constantin Dulcan şi celălalt doctor în teologie, Constantin Necula, pentru a vorbi despre ce reprezintă cu adevărat Arsenie Boca pentru români.

Prof. Dr. Constantin Dulcan: Arsenie Boca, o confirmare a ceea ce a făcut Iisus Hristos

Neurologul Dumitru Constantin Dulcan a explicat cum iubirea autentică poate determina creierul uman să realizeze perforaţe remarcabile, precum cele înfăptite de Arsenie Boca:

Din miliardele de oameni care populează pământul la ora actuală, doar câţiva au aceste haruri, aceste abilităţi de a şti - cum ştia părintele Arsenie Boca - totul despre tine, înainte de a îi spune. De la nume şi istoria personală la ce boli urmează să faci şi sfaturi cum pot fi prevenite. Nu mai vorbim despre acel eveniment de teleportare la care Arsenie Boca asistă la înmormântarea mamei fără să fie acolo în sine.

Aceste performanţe pe mine ca om de cunoaştere ştiinţifică mă interesează să ştiu cum este posibil. Există o explicaţie a lucrurilor, dincolo de dimensiunea divină în numele căreia a acţionat părintele Arsenie Boca şi alţii.. Este în acelaşi timp o confirmare a lucrurilor extraordinare care se spun despre Iisus Hristos.

Toţi cei care trăiesc în dimensiunea divină cu emoţia, cu sufletul din punct de vedere ştiinţific... Institutul din California spune textual inima are în jur de 50 de milioane de neuroni prin care decide la nivel de emoţie. Emoţia pleacă din inimă, este transmisă creierului, care o decodifică în trăirile noastre. Aceşti oameni au trăit emoţia divină. Emoţia înseamnă în primul rând energie. Ca gândul nostru să se transforme în realitate este nevoie de energia emoţiei, emoţia are nevoie la rândul ei de energia lucrurilor. Evident, energia pozitivă - bucuria, iubirea acea energie fantastică emanată de creier, care pur şi simplu devine realitate, aceeaşi realitate pe care dacă noi, ceilalţi am fi ştiut să o trăim de aceeaşi manieră, probabil că ajungeam la performanţe apropiate de cele ale lui Arsenie Boca.

Constantin Necula: Nu văd istoria României fără Arsenie Boca. Ar fi trebuit canonizat

Teologul Constantin Necula l-a catalogat pe Arsenie Boca drept un pilon al istoriei acestei ţări care meritat canonizat până acum şi care ne-ar fi sprijinit mai mult la vreme de pandemie:

Nu văd istoria României fără Arsenie Boca şi alţi câţiva mari părinţi ai bisericii. Pentru mine primele veşti au venit de acasă de la Braşov. Era o teamă să vorbeşti despre Arsenie Boca, aşa cum unora le e teamă până astăzi să vorbeşti depre Arsenie Boca, zici că se întâmplă ceva dac abordăm subiectul...

Poate că şi spectacularul creat în jurul său de falşi ucenici sau de oameni care vor să expandeze în spectacular cu orice preţ, au costat un pic tegiversarea aceasta prea prelungită a canonizării părintelui.

Părintele a fost un student eminent. Am auzit de foarte multe ori comentându-se asupra bibliotecii părintelui care, din fericire pentru mine mi-a trecut prin mână, la Sâmbăta, acolo unde ea se păstrează. (...) Una din acuzele care i s-a adus penru a nu fi canonizat a fost aceea că avea în bibliotecă şi cărţi ereticeşti, care nu priveau ortodoxia. Asta înseamnă să nu ştii tradiţia academică a Sibiului. Asumarea ortodoxiei înseamnă a vedea şi alternative. Un om studios înseamnă a cunoaşte tot ce se poate cunoaşte şi a discerne. Părintele Arsenie este un iertător şi un născător de discernământ duhovnicesc.