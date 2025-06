Astronauții dezvăluie frumusețea uluitoare a fulgerelor văzute din spațiu

Dacă trăiești pe această planetă, sunt șanse mari să fi asistat măcar o dată la o furtună cu fulgere: un spectacol intens, cu lumini ce brăzdează cerul și tunete care zguduie aerul. Deși reprezintă un fenomen comun pe Pământ, fulgerele rămân în mare parte un mister pentru știință, scrie Science Alert.

Cercetătorii au dezvoltat o serie de instrumente pentru a înțelege mai bine procesele extrem de rapide care stau la baza unui fulger. Dar uneori, o perspectivă complet nouă poate face toată diferența — iar aici intervin astronauții de pe Stația Spațială Internațională (ISS).

Folosind o tehnică dezvoltată de legendarul astronaut NASA Don Pettit, astronauții surprind imagini ale furtunilor electrice în timp ce plutesc la aproximativ 400 de kilometri deasupra suprafeței Pământului. Cele mai recente astfel de imagini au fost postate pe rețelele de socializare de Anne McClain și Nichole Ayers, membri ai Expediției 73 aflate acum la bordul ISS.

Looking at close-ups of lightning is like peering into a different world. These flashes of light are captured in a single frame at 1/120th of a second – a transient piece of artwork which only technology allows us to capture and savor. The depth, the colors, the shapes … I am in… pic.twitter.com/AMV8gSu5eL

Imaginile sunt captate cu o viteză de 120 de cadre pe secundă, surprinzând strălucirea violetă a fulgerelor, care luminează norii din interior pentru doar o fracțiune de secundă — o frumusețe pe care ochiul uman de la sol rar o poate percepe în detaliu.

Privite din spațiu, fulgerele oferă indicii despre fenomene invizibile de la sol. De exemplu, fulgerele „întoarse” cunoscute sub numele de blue jets au fost descoperite pentru prima dată dintr-o rachetă, iar observațiile orbitale au fost esențiale pentru a înțelege cum funcționează. Datele obținute din satelit ajută la studierea frecvenței și distribuției furtunilor și au arătat inclusiv cum fulgerele pot propulsa electroni periculoși în spațiu.

You may have heard me comment on the lightning storm beneath us as we got back into the airlock on Thursday.



I am so amazed by the view we have up here of our Earth’s weather systems – some of which are so big they even caught my eye on our spacewalk!



The very next day, I was… pic.twitter.com/Dh49EULQi8