Biografia lui Meghan Markle și a prințului Harry va fi publicată în luna august

În volumul „Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family", corespondenţii regali Omid Scobie şi Carolyn Durandaim și-au propus detalierea adevăratei poveşti a cuplului, şi "eliminarea multor zvonuri şi concepţii greşite despre acesta".

La începutul acestui an, prinţul Harry şi ducesa Meghan au anunţat că vor renunţa la statutul de membri seniori activi ai familiei regale a Marii Britanii.

De atunci, cei doi şi băiatul lor Archie, în vârstă de numai 11 luni, s-au mutat în Los Angeles, SUA. Cu toate acestea viaţa lor se află încă pe primele pagini ale tabloidelor britanice.

Biografia va apărea la prestigioasa editură Harper Colins, potrivit The Hollywood Reporter.