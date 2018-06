foto: Pixabay.com

Dieta cu dovlecei este de departe cea mai simpla si mai eficienta solutie pentru a slabi armonios pe tot parcursul verii.

Ei contin cantitati considerabile de apa, despre care stii deja ca are un efect detoxifiant, suprima pofta de mancare si imbunatateste digestia. Dar substantele extraordinare din dovlecei nu se opresc aici, scrie ele.ro.



Ei contin si fibre alimentare care iti potolesc rapid foamea, te ajuta sa ai energie, sustin metabolismul si previn sau trateaza tulburarile digestive, cum ar fi constipatia.



Daca te gandesti cumva ca trebuie sa fii foarte atenta cu portia de mancare atunci cand consumi dovlecei, poti sa uiti de acasta "trauma".

Dovleceii au un aport caloric foarte mic, mai exact 15 calorii la 100 de grame. Dincolo de calorii, dovleceii furnizeaza organismul multe alte substante fantastice: vitamina A, vitamine din complexul B (B1, B2, acid folic), vitamina C, potasiu, magneziu, calciu si fosfor.

Poti consuma dovlecei la gratar sau fripti usor in tigaie cu putin ulei de masline, sare, piper si usturoi. Supa de dovlecei este si ea un preparat delicios, satios si benefic pentru silueta ta, iar daca faci un sos dimplu din dovlecei, rosii si busuioc, poti servi chiar si o portie de paste integrale in cadrul dietei.



In principiu, cu cat gatesti mai putin si mai simplu dovleceii, cu atat obtii mai multe vitamine, minerale si substante nutritive.

În varianta pané, aportul caloric este unul ridicat, așa că în curele de slăbire efectul s-ar putea să fie invers.