Cum arăta casa lui Paris Hilton înainte de a fi făcută scrum de incendiile din Los Angeles. A fost cumpărată în 2021, cu 8,4 milioane $

Paris Hilton, actriță, vedetă tv și moștenitoarea imperiului hotelier cu același nume, a investit 8,4 milioane de dolari într-o locuință nouă, situată la malul mării în Malibu, în 2021. La vremea respectivă cu siguranță că nu-și imagina că se va bucura de această casă de lux mai puțin de patru ani.

Vedeta nu era în Los Angeles atunci când incendiile au izbucnit și a scris pe Instagram că a văzut la știri cum locuința ei arde.

„Eram cu familia mea, ne uitam la știri, când am văzut cum casa noastră din Maliu arde. Nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva. Avem multe amintiri prețioase din acea casă. Rugăciunile mele se îndreaptă spre toate familiile afectate de aceste incendii (...) Mi se rupe inima când mă gândesc la toți oamenii care se trezesc azi fără casa lor”, a spus Paris Hilton.

Ea este doar una dintre vedetele care au rămas fără case din cauza incendiilor.

Anthony Hopkins, a rămas, de asemenea, fără vila de 6,6 milioane de dolari cumpărată în 2018. În câteva imagini tulburătoare se vede cum din casa superbă au mai rămas doar treptele din beton de la intrare.

Printr-o expriență terifiantă a trecut și vedeta TV Spercer Pratt, care a filmat momentul în care flăcările îi cuprindeau casa, iar după două zile a fosr surprins căutând printre ruine bunuri care să fi scăpat de flăcări.

I’m standing here in what used to be our home, and the heartbreak is truly indescribable.?? When I first saw the news, I was in complete shock—I couldn’t process it. But now, standing here and seeing it with my own eyes, it feels like my heart has shattered into a million… pic.twitter.com/mJcFjQVVX7