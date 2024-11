Haos la bordul unui avion după ce 130 de hamsteri au scăpat din cuşti

Avionul a fost ținut la sol timp de patru zile pentru a căuta rozătoarele și a evalua pagubele. Sursa foto: Getty Images

Peste 130 de hamsteri au scăpat din cuștile lor într-un avion pe Aeroportul Ponta Delgada, din Insula Sao Miguel, Portugalia. Animalele, aflate într-o livrare către un pet shop, au ajuns la bordul aeronavei după ce au fost refuzate pe un zbor anterior din cauza stării necorespunzătoare a cuștilor. Ca urmare a incidentului, avionul a fost ținut la sol timp de patru zile pentru a căuta rozătoarele și a evalua pagubele, scrie publicaţia People.

Potrivit The Telegraph, avionul TAP Air Portugal a ajuns pe Aeroportul Ponta Delgada din Insula Sao Miguel miercuri, 13 noiembrie, după ce a decolat din Lisabona cu mai multe animale, inclusiv hamsteri, nurci și păsări în cuști, care urmau să fie livrate unui magazin de animale de companie.

Ziarul portughez Correio da Manhã relatează că animalele au fost acceptate la bordul aeronavei după ce nu au putut urca într-un zbor anterior din cauza stării necorespunzătoare a cuștilor lor.

PEOPLE a contactat TAP Air Portugal pentru un comentariu, dar nu a primit răspuns imediat. Abia după ce Airbus-ul A321Neo — care transporta și pasageri umani — a aterizat pe aeroport, echipele de colectare a bagajelor au observat că cutiile cu hamsteri fuseseră deteriorate și că rozătoarele erau pe cale să scape, relatează Aviação TV.

În urma incidentului, TAP Air Portugal a declarat că avionul va trece prin „verificări amănunțite" pentru a evalua eventualele daune. Aeronava a rămas la sol până duminică, 17 noiembrie, când personalul aeroportului a reușit să captureze cei 16 hamsteri rămași pe avion, raportează The Telegraph. Fotografii obținute de The Telegraph și New York Post arată unul dintre hamsteri fiind ținut în mâna unui lucrător, iar altul fiind scos din colțul avionului.

Deși nu se știe exact cum au scăpat animalele, Societatea Umanitară pentru Animale recomandă ca hamsterii să fie păstrați „într-o cușcă solidă, cu fundul din sârmă sau întrun acvariu care să aibă o plasă de sârmă pentru ventilație".

Organizația recomandă, de asemenea, ca interiorul cuștii lor să fie căptușit cu așternut absorbant, deoarece hamsterii tind să roadă pentru a preveni creșterea excesivă a dinților.