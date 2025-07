Lauren Sanchez arăta complet diferit înainte de a-l întâlni pe Jeff Bozos. Cum s-a transformat de-a lungul timpului

Lauren Sanchez în 2003 și 2025 FOTO: Profimedia Images/ Getty Images

Înainte ca Lauren Sanchez să formeze un cuplu cu Jeff Bezos și, într-un final, să devină doamna Bezos, arăta complet diferit și era aproape de nerecunoscut comparativ cu „femeia fatală” care se prezintă acum, pasionată de spațiu și pilotat elicoptere. Deși a evitat să vorbească despre intervențiile chirurgicale, medicii spun că Lauren este o regină a „operațiilor estetice” și că a făcut destul de multe, însă niciuna drastică.

În 2002, pe covorul roșu la premiera filmului „Hollywood Homicide”, Sanchez avea în mod vizibil multe kilograme în plus și, deși buzele ei păreau natural voluminoase, nu erau la fel de pline ca acum.

Jurnalista avea părul foarte închis la culoare la începutul anilor 2000 și purta un breton subțire, nesofisticat. Machiajul pe care îl purta era unul discret, care îi dădea un aer tineresc.

Deși între timp Sanchez a adoptat un machiaj cu pomeți conturați și blush luminos, începând cu 2002 ea a început să prezinte trăsături fizionomice modificate, astfel că nu a putut evita zvonurile despre operații estetice.

Deși este ușor de observat contrastul dintre look-ul lui Lauren Sanchez din 2002 și cel din 2025, au existat și alte perioade în viața jurnalistei când chipul ei a trecut prin transformări dramatice.

La un an după covorul roșu de la „Hollywood Homicide”, ea a participat la premiera filmului „Bruce Almighty” în 2003 cu un look complet nou. Bretonul care îi încadra fața cu un an înainte dispăruse, iar părul ei drept era negru abanos, spre deosebire de gala amfAR de la Cannes din mai 2025, când a avut șuvițe caramel care îi curgeau pe spate în valuri lejere.

Încă nu adoptase conturul pe care avea să-l folosească aproape două decenii mai târziu, iar blush-ul părea vizibil mai cald ca nuanță față de cel pe care l-a ales în 2025.

Dar de ce arată Sanchez aproape de nerecunoscut? Dincolo de motivul evident, îmbătrânirea, s-a speculat că ar fi apelat la operații estetice sau tratamente de înfrumusețare mai puțin invazive, deși nu a confirmat niciodată public asta.

Vorbind pentru The List despre cât de mult i s-a schimbat fața lui Sanchez de-a lungul anilor, chirurgul plastician Dr. Raja Mohan a spus că aspectul buzelor lui Sanchez sugerează că aceasta a apelat cel puțin la fillere cu acid hialuronic. De asemenea, acesta spune că Sanchez a apelat probabil la Botox, care poate ridica sprâncenele. „Alternativ, este posibil să fi făcut și un lifting de sprâncene sau blefaroplastie (chirurgie a pleoapelor), deși este dificil de spus cu certitudine.”

Un alt chirurg estetician - Dr. Koppelman - a declarat pentru presa tabloidă că Sanchez ar fi suferit operații mai complexe și sigur un lifting facial, iar ceea ce a dat-o de gol sunt urechile. „Se numește deformarea pixie. Este de fapt ceva ce vrei să eviți în liftingul facial, pentru că nu arată natural, arată ciudat”, a spus medicul. El a mai spus că probabil și-a făcut Botox în jurul gurii, precum și o procedură mai puțin cunoscută care implică umplerea permanentă a buzelor, în loc de injectabile dizolvabile, pe care le folosesc majoritatea chirurgilor.

Alți medici sunt de părere că Lauren Sanchez a apelat la multe intervenții estetice, inclusiv la implanturi în pomeți.

„Nu prezintă prea multe semne de îmbătrânire și are 55 de ani. Deci nu cred că a făcut-o doar datorită uleiului de măsline și a cremelor faciale”, a declarat chirurgul plastician Dr. Gary Motykie într-un videoclip pe Instagram. Cu toate acestea, el a subliniat: „Deși Lauren a făcut niște operații estetice, nu cred că a făcut-o de la A la Z. Dar lui Jeff Bezos, evident, îi place. Așadar, atâta timp cât sunt fericiți, asta e tot ce contează cu adevărat”.

Lauren Sanchez și Jeff Bezos sunt împreună din 2018 și s-au logodit în 2023. Cei doi s-au căsătorit în iunie 2025 și au avut o nuntă care a durat trei zile, la Veneția.