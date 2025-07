Bolnavii de cancer, condamnaţi la moarte de statul român. Nu există suficiente aparate PET-CT în ţară, iar cele pe care le avem nu merg

Aparat PET-CT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ne doare astăzi, dar ne tratăm peste şase luni sau chiar peste un an. Acesta este realitatea cruntă de care se lovesc pacienţii care au nevoie de un RMN sau Computer Tomograf decontat de stat. Din acest motiv, vieţilor pacienţilor cu boli grave sunt în pericol în lipsa unui diagnostic corect. Un lux este şi investigaţia PET-CT care arată stadiul bolilor oncologice. Astfel de aparate se regăsesc în doar câteva spitale de stat din toată ţara, iar unele dintre ele nici nu funcţionează. CNAS şi Ministerul Sănătăţii promit noi platforme de programări online care ar putea reduce timpii de aşteptare.

În timp ce premierul Ilie Bolojan declară că în România se fac multe investigaţii de tip CT sau RMN, pacienţii care au nevoie de astfel de servicii trăiesc un calvar.

"Pentru fonduri se așteaptă chiar și până la un an, deci, în acest caz, fiind o urgență, nu se putea aștepta atât. Pentru un RMN, eu am așteptat mai bine de un an cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Practic, riști să mori cu zile până apuci să faci un RMN sau un CT prin Casa de Asigurări. Aici este un domeniu în care chiar ar trebui să se intervină și să se facă ceva concret pentru noi", a spus o pacientă.

"Aveam dureri la umăr și a trebuit să plătesc ca să aflu ce problemă am, pentru că nu puteam să aștept 3 sau 6 luni — pe mine mă durea atunci, nu peste câteva luni. Dacă aș fi mers prin Casa de Asigurări de Sănătate, ar fi trebuit să aștept între 3 și 6 luni, ceea ce este inacceptabil când ai dureri reale", a dezvăluit Cosmin, în vârstă de 36 de ani.

Cu toate acestea, reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate atrag atenţia că ne confruntă cu o situaţie paradoxală.

"Anul trecut, Casa Națională de Asigurări de Sănătate s-a aflat în situația în care nu au fost cheltuite toate fondurile alocate pentru investigații paraclinice, analize de laborator și imagistică. Poate părea un lucru greu de crezut, dar așa s-a întâmplat", a spus Horaţiu Moldova, preşedintele CNAS.

Investigaţiile imagistice joacă un rol esenţial în stabilirea unui diagnostic corect.

"Este foarte important să avem o gamă cât mai largă de investigații, pentru a înțelege cât mai bine patologia și pentru a putea trata corespunzător. În multe cazuri este necesar să folosim mai multe metode de investigare, pentru că vorbim despre situații complexe. De altfel, sunt pacienți care, de regulă, sunt transferați din alte spitale tocmai pentru astfel de evaluări amănunțite", a explicat Răzvan Stănciulescu, medic la Institutul de Neurologie.

La Institutul de Neurologie, într-o singură zi se pot realiza și până la 70 de CT-uri. Totuși, este important de menționat că accesul la aceste investigații îl au doar pacienții internați, iar programul de lucru funcționează în regim de 24 cu 24 de ore.

Un lux sunt şi investigaţiile PET-CT care arată stadiul bolilor oncologice. În Capitală de exemplu doar câteva spitale de stat dispun de aceste aparate, iar în unele nici măcar nu sunt funcţionale.

"PET-CT există prin programul PNRR, iar în prezent sunt în licitație încă patru echipamente, pe lângă cele deja existente. De asemenea, din bugetul de stat au fost aprobate fonduri pentru finanțarea a încă trei sau patru astfel de aparate în alte locații. Astfel, capacitatea regională de scanare prin PET-CT va fi acoperită în mod corespunzător", a explicat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Până atunci însă bolnavii stau la rând pentru aceste investigaţii imagistice. CNAS şi Ministerul Sănătăţii promit însă noi platforme de programări online care ar putea reduce timpii de aşteptare. Acestea ar putea fi însă funcţioanale din această toamnă sau de anul viitor.