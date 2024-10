"Leonardo DiCaprio" de Rusia va fi trimis pe front în Ucraina pentru că "s-a îngrășat prea mult" și nu mai câștigă bani din reclame

Un rus care a ajuns celebru datorită asemănării sale cu Leonardo DiCaprio va lupta pe frontul din Ucraina, după ce a ajuns prea gras ca să mai joace rolul de sosie a actorului american, scrie Daily Express.

Roman Burtsev, în vârstă de 41 de ani, a participat la diverse spectacole, show-uri de televiziune și a filmat pentru reclame. A semnat un contract de publicitate, iar vedete din Rusia se fotografiau cu el.

Sperase că asemănarea cu superstarul de la Hollywood îi va aduce faimă, avere și o familie.

Fost specialist IT, nu a obținut însă celebritatea la care spera, cel mult a obținut câteva roluri în reclame, inclusiv unul pentru vodca Five Lakes, relatează The Sun.

Din 2016 a ajuns să aibă probleme cu greutatea, așa că nu a mai primit rolurile la care spera.

Înainte de a se înrola, Burtsev încă locuia cu părinții și o pisică într-un apartament închiriat pus la dispoziție de stat în Podolsk, lângă Moscova. Ca să facă rost de bani, a lucrat într-o piață și într-un magazin de produse tehnologice. Nu este clar în baza căror criterii a ajuns în armata rusă.

Roman Burtsev, better known as “Russian Leonardo di Caprio,” has joined the Russian Army and will now participate in the Russian war of aggression against Ukraine. pic.twitter.com/0Nes81DOsZ