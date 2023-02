Mesaje de Valentine's Day 2023. Ziua Îndrăgostiţilor este un prilej deosebit pentru a-i arăta persoanei iubite cât de mult o iubeşti şi apreciezi.

Sursa foto: Freepik.com

Mesaje de Valentine`s Day 2023. Cele mai frumoase mesaje, SMS-uri, urări romantice de Ziua Îndrăgostiților care te vor ajuta să îți surprinzi persoana iubită în cel mai romantic mod.

Mesaje Valentine's Day 2023. Mesaje romantice pentru iubit

"Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata își dorește.”

"Iubesc palmele tale mari, iubesc brațele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc ființa ta toată.”

"Iubitule, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile și sub toate stelele universului.”

"Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Ești lumina ochilor mei, fără tine nu aș mai vedea. Ești oxigenul meu, fără tine nu aș respira. Ești viața mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.”

"Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca de Ziua Îndrăgostiţilor să încercăm o poziţie nouă: eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea bere şi voi butona telecomanda, iar tu poţi să treci la călcat rufele.”

"Ce prezenţă! Ce inteligenţă! Cât farmec! Şi ce ochi frumoşi! Dar am vorbit destul despre mine! Tu ce mai faci?”

"Dragostea noastră e la fel ca o boală pe care dacă nu o tratezi se agravează şi că orice floare pe care dacă nu o uzi se ofileşte”.

"Aş vrea să fiu zăpadă, să mă topesc pe trupul tău, să mă evapor şi să ajung în cer, să le spun îngerilor că şi pe Pământ există Raiul. Te iubesc!”

"Pentru lume tu eşti cineva, pentru cineva tu eşti lumea! Cu multă dragoste, Cineva.”

14 februarie, Ziua Îndrăgostiţilor. Mesaje romantice pentru iubită

"Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viata? Eu voi spune că viața, iar tu te vei supăra, dar fără să-ți dai seama ca pentru mine tu ești viața."

"Nu știu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveselești ziua și ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu ești steaua mea călăuzitoare care îmi păzește nopțile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult și tu ești totul pentru mine!"

"Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața!"

"Azi-noapte mi-am rugat îngerul să te păzească. Dar a venit mai devreme. L-am întrebat de ce. A zâmbit şi mi-a spus că un înger nu păzeşte alt înger!"

"Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate."

"Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă"

"Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!"

10 citate romantice de 14 februarie, Valentine's Day

Te iubesc nu doar pentru ceea ce ești, ci și pentru ceea ce sunt când sunt în preajma ta – Roy Croft; Nu știu unde duce drumul meu, dar merg mai bine când te țin de mână – Alfred de Musset; Cea mai mare bucurie a vieții este să fii convins că ești iubit – Victor Hugo; Doar pentru că cineva nu te iubește așa cum vrei tu, nu înseamnă că nu te iubește cu toată ființa sa – Gabriel Garcia Marquez; Iubirea nu este un târg: te iubesc pentru că mă iubești. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc – Liviu Rebreanu; Când iubești profund, găsești întotdeauna ceva nou în persoana iubită – Blaise Pascal; Nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea – Lev Tolstoi; Trebuie să iubești pe oricine, orice, oricum, numai să iubești – Alexandre Dumas; Când iubim, întotdeauna ne străduim să devenim mai buni. Când ne străduim să devenim mai buni decât suntem, totul în jurul nostru devine mai bun – Paulo Coelho; Nu este nevoie de motiv pentru a iubi – Paulo Coelho.

Mesaje Valentine's Day 2023. Mesaje romantice pentru soţ/soţie

Un înger m-a întrebat de ce ţin atât de mult la tine. I-am răspuns că nu există nici un motiv ca să nu fac asta.”

„Ceea ce-ţi scriu acum nu sunt cuvinte, sunt bucăţi de suflet şi minte, căci dragostea nu se scrie se simte. Te iubesc!”

„Iubesc palmele tale mari, iubesc brațele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc ființa ta toată”

„Eşti atât de dulce atunci când zambesti, când râzi, când plângi, când ma cerţi, când mă alinţi când mă iubeşti.”

„E greu să iubeşti şi va fi întotdeauna, dar adu-ţi aminte ca cineva te iubeste şi acela sunt EU.” „În fiecare zi îmi doresc să te am lângă mine, să te simţi iubită și în siguranţă, și să îţi ofer fericirea pe care o meriţi. Te iubesc cu adevărat și îţi doresc un Valentine’s Day minunat.”

Tu îmi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atât de multe zâmbete și dragoste. Ești totul pentru mine și am fost atât de binecuvântată când Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine!” „Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viața? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra, dar fără să-ţi dai seama ca pentru mine tu eşti viaţa.”