O casă pe roți minusculă sparge toate tiparele cu un interior foarte sofisticat. Cum arată locuința mobilă care poate găzdui 4 oameni

Little Lottie este o casă pe roți de metri lungime, cu un design interior de excepție FOTO: Instagram/ Artisan Tiny Homes

În timp ce oamenii din toată lumea fac economii sau împrumută bani din bancă pentru a-și achiziționa locuințe din ce în ce mai mari, în anumite țări sunt la modă casele minuscule pe roți, care le oferă proprietarilor libertate deplină de mișcare. Cu aceste case își pot schimba decorul și să locuiască în același an la mare, la munte, în pădure sau la marginea unui oraș.

În Australia, conceptul Tiny Homes a devenit foarte popular și în ultimii ani au apărut mai multe firme axate pe această nișă. Astfel, casele pe roți au devenit din ce în ce mai confortabile și mai cochete.

Spre exemplu, Artisan Tiny Homes este o mică afacere de familie ascunsă în peisajul spectaculos din Tasmania, care creează unele dintre cele mai impresionante căsuțe tiny personalizate, unde măiestria artizanală se întâlnește cu designul modern, iar elementele vintage se îmbină cu luxul.

Fondatoarea companiei este designer de interior și artistă, iar împreună cu soțul ei, constructor și restaurator, dar și cu fiica lor, o talentată tâmplăriță, oferă rețeta perfectă pentru case minuscule de excepție.

Little Lottie este un proiect realizat recent care demonstrează una dintre cele mai rafinate lucrări ale Artisan Tiny Homes de până acum. Designul său interior este deosebit, departe de casele mobile standard, cu interioare simple, albe și minimaliste.

Această căsuță de nouă metri lungime are o configurație simplă, gândită pentru a găzdui confortabil două până la patru persoane. Înălțimea de 4,3 metri oferă mai multă luminozitate, aspect esențial pentru proprietari, și permite totodată o abordare mai elaborată a designului tavanului, fără ca spațiul să devină sufocant, potrivit autoevolution.com.

Zona de lounge de la parter se poate transforma într-o cameră deschisă pentru oaspeți, iar dormitorul principal se află la etaj și este accesibil pe o scară robustă cu spații suplimentare de depozitare.

Verdele smarald îndrăzneț este unul dintre cele mai vizibile elemente ale designului interior, completat de finisaje aurii elegante și mobilier din stejar tasmanian natural. Această combinație conferă casei Little Lottie o aură sofisticată, de fermă luxoasă, ideală chiar și pentru un hotel pe roți tip Airbnb.

Mobilierul de bucătărie și scara sunt verzi smarald, iar zona de lounge are un perete în aceeași nuanță ce încadrează geamul panoramic uriaș, dar și o canapea personalizată asortată, cu tapițerie maro contrastantă și mânere de piele la sertare.

Baia este una dintre cele mai spectaculoase încăperi ale căsuței, fiind utilată cu o cadă retro-chic. E suficient de spațioasă pentru a adăposti și o cabină de duș mare, cu faianță alb-verde superbă.

Toate accesoriile sunt aurii, ceea ce adaugă o notă glamour.

Dormitorul matrimonial este spațios și simplu. E dominat de un pat matrimonial flancat de ferestre mari, iar dressingul tip jaluzea, întins pe tot peretele, devine piesa de rezistență a încăperii.

Scara este solidă, cu trepte mari, ceea ce permite un acces sigur și ușor. Treptele supradimensionate ascund sertare spațioase și rafturi deschise de diverse dimensiuni, precum și o cămară de dimensiuni normale. Acesta este un mare avantaj pentru depozitarea în bucătărie, pe lângă dulapurile și corpurile de sub blat.

Așadar, Little Lottie nu este deloc atât de „mică” pe cât sugerează numele și demonstrează că interioarele căsuțelor tiny nu trebuie să fie basic, minimaliste și comune. Little Lottie are o personalitate puternică, demnă de un hotel de lux, totul în spațiul restrâns al unei case mobile accesibile.