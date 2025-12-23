Ce se mănâncă în Ajunul Crăciunului, conform tradiției

Ce se mănâncă în Ajunul Crăciunului FOTO: Getty Images

Ajunul Crăciunului, marcat pe 24 decembrie, este una dintre cele mai încărcate de semnificație zile din calendarul creștin. Pentru români, această zi înseamnă pregătiri febrile pentru masa de Crăciun, colinde și curățenie generală, dar și respectarea unor obiceiuri alimentare transmise din generație în generație. Tradițiile legate de ce se mănâncă în Ajunul Crăciunului diferă ușor de la o regiune la alta, însă toate au un numitor comun: simplitatea, postul și așteptarea Nașterii Domnului.

În credința populară, ceea ce mănânci în Ajun are un rol simbolic profund, fiind asociat cu purificarea trupului și a sufletului, dar și cu belșugul din anul ce urmează. De aceea, meniul din 24 decembrie este atent ales, iar respectarea tradiției este privită ca un semn de respect față de valorile creștine și față de strămoși.

Unii credincioși țin post negru în Ajunul Crăciunului

Pentru mulți credincioși ortodocși, Ajunul Crăciunului este zi de post strict, iar în unele familii se păstrează obiceiul postului negru. Acest lucru înseamnă că nu se consumă nici mâncare, nici apă până la apariția primei stele pe cer, simbol al Stelei de la Betleem care i-a călăuzit pe magi către locul nașterii lui Iisus Hristos.

Postul negru este văzut ca o formă de curățire spirituală și de smerenie. Tradiția spune că Maica Domnului, înainte de a-L naște pe Pruncul Iisus, a îndurat lipsuri și greutăți, iar postul din Ajun este un mod de a empatiza cu suferința ei. Deși nu este obligatoriu pentru toți credincioșii, acest tip de post este respectat mai ales de persoanele în vârstă sau de cei foarte atașați de tradițiile religioase.

După apariția stelei sau după participarea la slujba de Vecernie, postul poate fi întrerupt cu mâncăruri de post simple. Chiar și în acest moment, se evită excesul, iar masa rămâne una modestă, fără produse de origine animală. Ideea principală nu este sațietatea, ci recunoștința și așteptarea sărbătorii propriu-zise.

Ce se mănâncă pe 24 decembrie conform tradiției

În majoritatea gospodăriilor din România, meniul din Ajunul Crăciunului este alcătuit exclusiv din preparate de post. Aceste mâncăruri sunt simple, din ingrediente naturale precum legume, cereale și fructe.

Unul dintre cele mai răspândite preparate tradiționale este grâul fiert, cunoscut și sub denumirea de colivă dulce, îndulcită cu miere sau zahăr și aromată cu nucă. Grâul simbolizează belșugul, viața și renașterea, fiind un aliment cu puternică încărcătură spirituală.

De asemenea, pe masa din Ajun se regăsesc adesea sarmalele de post, umplute cu orez, ceapă, morcov și ciuperci, învelite în foi de varză murată. Acestea sunt considerate o alternativă la sarmalele cu carne care vor fi consumate în ziua de Crăciun.

Fasolea boabe, gătită simplu sau sub formă de iahnie, este un alt preparat nelipsit. În tradiția populară, fasolea este asociată cu norocul și prosperitatea, iar consumul ei în Ajun ar aduce un an bogat. Alături de fasole, se servește adesea varza călită de post.

Un alt aliment important este pâinea, care nu lipsește de pe nicio masă. În unele zone, se coace o pâine specială pentru Ajun, numită „pâinea de colind”, care este oferită colindătorilor sau împărțită membrilor familiei. Pâinea simbolizează trupul lui Hristos și este un element central al mesei.

La desert, tradiția permite consumul de fructe uscate, precum mere, pere, prune sau stafide, dar și turte sau colaci de post. În Moldova și Bucovina, se pregătesc turte subțiri, coapte pe plită, unse cu miere sau umplute cu nucă măcinată. Acestea sunt considerate un adevărat simbol al Ajunului Crăciunului.

În unele regiuni din Transilvania și Banat, există obiceiul de a servi 12 feluri de mâncare de post, în amintirea celor 12 apostoli. Nu este vorba de porții mari, ci de gustări simbolice, care pot include: supă de legume, cartofi fierți, mămăligă, ciuperci, murături și diferite preparate din dovleac.

Pe lângă semnificația religioasă, aceste mâncăruri tradiționale din Ajunul Crăciunului reflectă și stilul de viață simplu al satului românesc de odinioară, bazat pe ingrediente accesibile și respect pentru natură. Ele creează un moment de liniște înainte de bogăția mesei de Crăciun și aduc familia împreună într-o atmosferă de reculegere.

Deci, ce se mănâncă în Ajunul Crăciunului nu este ales la întâmplare. Fie că este vorba despre post negru sau despre mâncăruri de post tradiționale, toate aceste obiceiuri au rolul de a pregăti sufletul pentru una dintre cele mai importante sărbători creștine.