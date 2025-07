Prognozele arată o revenire surprinzătoare a fenomenului „La Nina” în 2025. Impact semnificativ asupra vremii din Europa

Toate semnalele actuale – oceanice și atmosferice – indică revenirea La Niña în sezonul rece 2025/2026. Foto: Getty Images

Meteorologii au observat o revenire surprinzătoare a fenomenului La Niña, care este așteptat să se manifeste în sezonul de toamnă, într-o formă slabă spre moderată. Efectele se vor resimți în iarna 2025–2026, în special în Statele Unite, Canada, dar și în Europa, potrivit Severe Weather Europe. La Niña modifică circulația aerului și influențează vortexul polar, ceea ce poate duce la temperaturi mai scăzute în sezonul rece și la cantități mai mari de zăpadă.

Toate semnalele actuale – oceanice și atmosferice – indică revenirea La Niña în sezonul rece 2025/2026. Impactul va fi resimțit în mod clar în America de Nord și posibil și în Europa, mai ales dacă vortexul polar devine instabil.

La Niña este cunoscută pentru perturbarea curentului jet (fenomenul care

separă vremea însorită și caldă de vremea rece și umedă n.red) și a tiparelor meteorologice globale, ceea ce face revenirea sa importantă pentru prognozele pe termen lung.

Ce este La Niña?

La Niña este faza rece a fenomenului ENSO (Oscilația El Niño–Southern Oscillation), o regiune a Oceanului Pacific care alternează periodic între faze calde și reci, de obicei la fiecare 1-3 ani.

Fiecare fază începe, de regulă, între sfârșitul verii și toamnă și durează până în primăvară, dar unele pot persista chiar doi-trei ani, așa cum s-a întâmplat în iernile recente.

Faza rece este La Niña, iar faza caldă este El Niño. Diferențele nu sunt doar de temperatură, ci și de modele de presiune în Pacific, cu zone de presiune înaltă (H) și joasă (L).

În timpul El Niño, presiunea scade în Pacificul tropical, cu mai multe ploi și furtuni

În timpul La Niña, presiunea este mai ridicată, ducând la condiții meteo mai stabile și mai puține furtuni

Ambele faze ENSO influențează semnificativ furtunile tropicale, modelele de presiune, dar și conexiunile complexe dintre ocean și atmosferă.

Aceste schimbări se reflectă treptat în circulația atmosferică globală, afectând vremea sezonieră din ambele emisfere.

În prezent, ne aflăm într-o fază neutră, după o La Niña slabă în iarna trecută. Anomaliile actuale ale temperaturii oceanice arată o fază neutră clară, dar, deși oceanele sunt calme, există semne că se pregătește o schimbare pentru anotimpurile de toamnă și iarnă.

În imaginea de mai jos, puteți vedea că zona marcată nu trece nici printr-o fază rece, nici printr-una caldă, ceea ce înseamnă că faza neutră este încă activă.

Analizele recente arată totuși anomalii reci în adâncul Pacificului central, deși la suprafață ele au fost erodate. Acest „bazin rece” este esențial pentru dezvoltarea La Niña.

Activitatea de sub suprafața oceanului este, de asemenea, foarte importantă în această situație. Imaginea de mai jos arată anomalia temperaturii oceanului în funcție de adâncime. Masa de apă rece asociată cu La Niña este încă vizibilă în bazinul central al Pacificului, extinzându-se până la aproximativ 150 de metri adâncime (500 de picioare). Totuși, caracteristicile sale de la suprafață au fost erodate, iar în zona estică îndepărtată apar ape mai calde în straturile subterane.

Semnătura ENSO poate fi „citită” și în atmosferă, nu doar în ocean. Iar meteorologii spun că atmosfera arată urme ale acestei faze, prin așa-numita Circulație Walker, o buclă atmosferică ce transportă aerul de la est la vest la suprafață și invers la altitudine. Analizele recente indică o circulație întărită, specifică unei faze reci sau neutre reci.

Pe baza acestei analize, nu putem spune că o semnătură clară a unei faze reci ENSO domină atmosfera, dar cel puțin modelul indică o stare neutră spre rece. Aceasta are un impact asupra vremii sezoniere și, de asemenea, asupra vremii din anumite regiuni, cum ar fi sezonul uraganelor din Atlantic.

Totuși, analizând cele mai recente prognoze pe termen lung, se estimează revenirea unei La Niña mai bine conturate.

La Niña se întoarce în iarna 2025/2026

Ultimele modele climatice pe termen lung (inclusiv NMME și CanSIPS) prezic o revenire a fenomenului La Niña, slab până la moderat, în toamna și iarna 2025/2026.

Este o răstunare de situație surprinzătoare, întrucât majoritatea prognozelor de la începutul acestui an arătau o fază neutră, cu semne chiar pentru un fenomen El Niño.

Modelele arată anomalii reci în Pacificul tropical

anomalii reci în Pacificul tropical Presiunea atmosferică va fi mai mare în Pacificul estic și mai mică în vest, sugerând o Circulație Walker întărită, semn clar al unui La Niña activ

Modelul ECMWF, deși mai rezervat, a început și el să indice o trecere spre La Niña

Există și o probabilitate mare pentru un nou El Niño în sezonul 2026/2027, dar asta rămâne de urmărit.

Ce poate să aducă La Niña pentru iarna dintre anii 2025-2026? Ca să răspundă la această întrebare, meteorologii s-au uitat la iernile trecute și la modelele care au rezultat.

Impactul unei ierni La Niña

Cel mai comun efect al La Niña este apariția unui sistem de înaltă presiune în Pacificul de Nord, care direcționează curentul jet polar spre sud, peste nordul SUA și sudul Canadei.

Acest curent deviat aduce temperaturi mai reci și furtuni de iarnă în regiunile nordice și nord-vestice ale SUA

În schimb, sudul SUA are vreme mai caldă și mai uscată

Canada și regiunile din centrul și vestul SUA vor resimți temperaturi negative și ninsori sporite

Ce înseamnă La Niña pentru Europa

Impactul La Niña asupra Europei este mai puțin direct și mai variabil decât în America de Nord. Efectele sunt:

Presiune joasă în sud

Presiune ridicată în nord, ceea ce duce la un flux de aer rece dinspre nord

Europa prezintă o anomalie rece, rezultată dintr-un flux puternic din nord și est. Nu este realist să ne așteptăm la asta în fiecare La Niña, deoarece această regiune nu se află sub influența sa directă precum America de Nord. Probabil că este rezultatul uneia sau a două ierni deosebit de reci în amestecul de ani analizați.

Singura prognoză care acoperă în prezent întreg sezonul de iarnă 2025/2026 este cea a modelului canadian CanSIPS. Aceasta arată, de asemenea, o La Niña slabă în dezvoltare și, după cum se vede în imaginea de mai jos, o masă rece de aer deasupra Canadei și nordului Statelor Unite, foarte asemănătoare analizelor din anii anteriori.

Odată cu schimbarea curentului jet, La Niña afectează semnificativ și potențialul de ninsori în America de Nord, deoarece sistemele de presiune urmează o traiectorie diferită.

Cum aerul rece este mai accesibil în nordul Statelor Unite și sudul Canadei în timpul unei ierni La Niña, acest lucru crește potențialul de ninsori, dacă este prezentă și umezeala necesară

La Niña influențează vortexul polar: vom avea o iarnă mai rece și cu mai multă zăpadă

Unul dintre factorii importanți ai iernii este vortexul polar. Acesta este un termen care descrie circulația de iarnă din emisfera nordică (sau sudică), care se extinde de la nivelurile de la suprafață până în vârful stratosferei.

Istoric, o iarnă cu La Niña are aproximativ 60–75% șanse să producă un eveniment de încălzire stratosferică (SSW – Stratospheric Sudden Warming), care este o prăbușire a vortexului polar. A produs astfel de evenimente în trecut și și în iernile recente. Imaginea de mai jos arată frecvența tipică a evenimentelor SSW pe lună și în funcție de faza ENSO.

După cum poți vedea, o fază La Niña are șanse mai mari să producă o prăbușire a vortexului polar. De asemenea, produce una puțin mai târziu în sezon, ceea ce am văzut și în această iarnă. Per total, acest lucru înseamnă că un eveniment La Niña este favorabil unui vortex polar mai slab.

Un vortex polar slab creează un tipar perturbat al curentului jet și un răspuns meteorologic puternic. Ca rezultat, are mai multe dificultăți în a reține aerul rece, care acum poate scăpa mai ușor din regiunile polare către Statele Unite sau alte regiuni de latitudine medie.

După cum poți vedea, tiparul La Niña este în general ceva mai favorabil pentru un vortex polar mai slab. Asta înseamnă că face mai ușoară perturbarea tiparelor meteo de iarnă, aducând vreme mai rece și mai multă zăpadă în Statele Unite și Europa.