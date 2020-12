Crăciunelul, înmulţire simplă şi îngrijire potrivită

Oana Matei, inginer horticultor vă explică ce trebuie să faceţi pentru a înmulţi corect butaşii.

''Ceea ce vedeţi aici este un butaş format din mai multe segmente, pentru că aşa se dezvoltă, sub formă de segmente. Foarte uşor de înmulţit, desprindem din locul unde se prind segmentele între ele. Două sau trei va fi suficient. Nu o sa o înmulţesc în eprubetă aşa cum am făcut cu celelalte plante, pentru că este o plantă de climă caldă şi umedă şi atunci va avea nevoie de umiditate atmosferică în jurul ei mai ridicată ca să poată să facă rădăcini. Am ales varianta clasică. Într-un pahar cu apă, dar pe are îl acoper cu folie alimentară de la magazin. Cam aşa o să arate butaşul.

Baza trebuie să stea în apă puţină, atenţie, deci nu va fi un nivel ridicat al apei. Va fi de un deget, ca să spun aşa, este suficient. Va sta la lumină şi îi vom aera locu. La câteva zile va trebui să îndepărtam folia, să lăsam aerul proapăt să intre, dupa care o acoperim la loc şi se va forma acel efect de seră înăuntru, care va ajuta planta sa înrădacineze. În 2-3 săptămâni vor începe deja să apară mici firişoare, nu transplantam imediat, lăsam planta să se dezvolte mai mult ca sa aiba mai multă forţă, în momentul în care v ajuge în pământ, să se hrănească singură.

Sunt Oana Matei, nu uitaţi, pana data viitoare va astept pe site, www.ingrijireaflorilor.ro şi pe Facebook, în comunitatea Îngrijirea florilor.