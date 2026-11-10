Și-a cumpărat o canapea cu 25 de $ de la un magazin de vechituri: Ani mai târziu, își căuta telefonul și a găsit un Rolex printre perne

3 minute de citit Publicat la 17:49 10 Noi 2026 Modificat la 17:49 10 Noi 2026

Ceas de lux Rolex 6241 Daytona Paul Newman „John Player Special”. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O achiziție banală, făcută într-un magazin second-hand, s-a transformat într-o descoperire de aproape 200.000 de dolari pentru o femeie din Canada. Aceasta cumpărase o canapea cu doar 25 de dolari, fără să bănuiască faptul că, ascuns printre perne, se afla un ceas Rolex extrem de rar. L-a descoperit abia patru ani mai târziu, dintr-un motiv cât se poate de banal: își scăpase telefonul și încerca să îl recupereze.

Ceasul găsit era un Rolex Daytona 6241 „Paul Newman”, un model de colecție căutat de pasionații de orologerie. Piesa a ajuns ulterior la o licitație organizată de compania americană Bob’s Watches, unde a fost adjudecată pentru 191.000 de dolari.

Telefonul scăpat printre perne a dus la o descoperire neașteptată

Povestea a fost făcută publică în 2019 de Paul Altieri, fondatorul și directorul executiv al companiei Bob’s Watches, într-un articol publicat în revista Robb Report.

Potrivit relatării sale, femeia din Canada îl contactase pentru a afla mai multe despre un ceas pe care îl găsise în canapeaua cumpărată cu patru ani înainte dintr-un magazin second-hand, pentru numai 25 de dolari.

Într-o zi, în timp ce stătea pe canapea, femeia și-a scăpat telefonul printre perne. Când a băgat mâna pentru a-l recupera, a dat peste un ceas. La o examinare mai atentă, și-a dat seama că era un Rolex.

Inițial, a încercat să afle cui îi aparținuse obiectul. A contactat magazinul de unde cumpărase canapeaua și a întrebat dacă cineva reclamase pierderea unui ceas sau dacă existau informații despre fostul proprietar al mobilierului.

Însă trecuseră deja patru ani de la achiziție, iar magazinul nu mai avea înregistrări care să permită identificarea persoanei care donase sau vânduse canapeaua.

Un Rolex Daytona rar, căutat de colecționari

După ce a cercetat mai atent descoperirea, femeia a înțeles că ar putea avea în mâini un obiect de mare valoare și a luat legătura cu Bob’s Watches.

Specialiștii companiei au confirmat autenticitatea ceasului: era un Rolex Daytona, referința 6241, cunoscut și sub numele de „Paul Newman”.

Modelul este unul dintre cele mai apreciate exemplare vintage din colecția Daytona, în special datorită cadranului exotic, cu elemente grafice și cifre într-un stil Art Deco. Acest tip de cadran a devenit celebru datorită asocierii cu actorul american Paul Newman, pasionat de automobilism și de ceasuri.

Potrivit informațiilor prezentate de Bob’s Watches, referința 6241 a fost produsă într-o perioadă relativ scurtă, iar numărul exemplarelor realizate a fost limitat. Combinația dintre raritate, design și cererea colecționarilor face ca aceste ceasuri să atingă prețuri foarte ridicate.

În 2019, când femeia a cerut ajutorul companiei pentru evaluarea piesei, Paul Altieri estima că aceasta valora peste 250.000 de dolari. Pentru a evita riscurile transportului internațional, un specialist al companiei a călătorit în Canada pentru a examina ceasul.

Cât a obținut femeia pentru Rolex-ul găsit în canapea

Ceasul a ajuns ulterior în posesia Bob’s Watches, care l-a inclus într-o licitație online din seria Fresh Finds, organizată în iunie 2020.

Piesa a atras interesul colecționarilor și a fost vândută pentru 191.000 de dolari. Rezultatul a fost confirmat de publicația de specialitate JCK, care a relatat despre licitație și a identificat ceasul drept celebrul „Couch Paul Newman”.

Astfel, un obiect de mobilier cumpărat cu 25 de dolari a ascuns, timp de patru ani, un ceas care avea să valoreze de mii de ori mai mult decât prețul canapelei.

De ce sunt atât de valoroase ceasurile Rolex „Paul Newman”

Valoarea acestor modele este legată în mare măsură de raritatea lor și de popularitatea dobândită în rândul colecționarilor. Cadranele „Paul Newman”, considerate inițial mai puțin atractive de public, au devenit ulterior unele dintre cele mai dorite variante ale ceasurilor Rolex Daytona vintage.

Interesul pentru această categorie de ceasuri a fost demonstrat și de o altă vânzare spectaculoasă.

În 2017, un Rolex Daytona referința 6239, care îi aparținuse chiar actorului Paul Newman, a fost vândut la licitație pentru aproximativ 17,8 milioane de dolari, cu tot cu comisionul cumpărătorului.

Povestea femeii din Canada rămâne însă una dintre cele mai neobișnuite descoperiri din lumea obiectelor de colecție: un telefon scăpat printre perne, o canapea de 25 de dolari și un Rolex de 191.000 de dolari, ascuns acolo timp de patru ani.