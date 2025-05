Descoperire colosală sub suprafața planetei Marte: cercetătorii au detectat forme gigantice ascunse în adâncuri

Una dintre formațiuni are o masă subterană de aproximativ 1.750 de kilometri lățime. Foto: Getty Images

O descoperire spectaculoasă a scos la iveală existența unor structuri gigantice și dense aflate sub suprafața planetei Marte, stârnind atât fascinația cât și nedumerirea comunității științifice. Prima dintre aceste structuri, confirmată de o echipă de cercetători într-un studiu publicat recent, este o masă subterană de aproximativ 1.750 de kilometri lățime, situată la o adâncime de 1.100 de kilometri, scrie indy100.com.

Această anomalie misterioasă se află sub Tharsis Montes, o regiune vulcanică imensă care găzduiește și cel mai mare vulcan din sistemul solar – Olympus Mons. Descoperirea ar putea schimba concepte fundamentale ale geologiei și modul în care vedem viitorul planetei Marte.

„Se pare că o masă uriașă (cu densitate scăzută) se ridică din manta planetei Marte”, notează autorii studiului publicat în revista JGR: Planets. „Aceasta ar putea indica faptul că Marte are încă activitate internă, posibil generând viitoare formațiuni vulcanice la suprafață.”

Deși planeta nu prezintă în prezent vulcani activi, regiunea Tharsis a fost remodelată geologic în trecutul relativ recent – în urmă cu doar câteva zeci de milioane de ani. Echipa condusă de Bart Root, de la Universitatea de Tehnologie Delft, suspectează că masa imensă detectată este de fapt o coloană de material fierbinte care urcă din interiorul planetei.

„Aceste date sugerează că masa se îndreaptă spre litosferă, ceea ce ar putea duce la o activitate vulcanică activă în viitor,” afirmă cercetătorii. Cu alte cuvinte, dacă această masă ar ajunge la suprafață, ar putea genera erupții vulcanice spectaculoase.

Mai mult, faptul că regiunea Tharsis Montes este semnificativ mai înaltă decât restul suprafeței marțiene sugerează că masa subterană o împinge în sus – contrazicând teoria geologică cunoscută sub numele de izostazie flexurală, care spune că o sarcină grea face ca litosfera să se scufunde.

„Aceasta înseamnă că trebuie să ne regândim înțelegerea modului în care sunt susținute aceste formațiuni vulcanice uriașe și zonele înconjurătoare,” avertizează autorii.

Anomalii gravitaționale sub straturi groase de sedimente netede

În plus, echipa a descoperit și alte anomalii gravitaționale, printre care structuri dense sub câmpiile polare nordice ale planetei. Aceste forme ciudate sunt îngropate sub straturi groase de sedimente netede – posibil rămășițe ale unui fund marin antic – și sunt cu 300–400 kg/m³ mai dense decât rocile înconjurătoare.

Spre deosebire de Lună, unde asemenea anomalii gravitaționale sunt asociate cu cratere de impact vizibile, în cazul Marte nu există urme la suprafață ale acestor formațiuni.

Dr. Bart Root a explicat: „Aceste structuri dense ar putea avea origine vulcanică sau ar putea fi material compactat în urma unor impacturi antice. Am identificat aproximativ 20 de astfel de formațiuni, iar una are chiar forma unui câine.”

„Deși nu există urme la suprafață, prin analiza datelor gravitaționale obținem o privire fascinantă asupra istoriei geologice vechi a emisferei nordice a lui Marte.”

Pentru a înțelege pe deplin aceste structuri misterioase, cercetătorii recunosc că au nevoie de mai multe date. În acest scop, este propusă o nouă misiune, numită Martian Quantum Gravity (MaQuIs), bazată pe tehnologia folosită anterior pentru cartografierea gravitației Lunii și Pământului.

„Observațiile realizate cu MaQuIs ne-ar permite să explorăm în profunzime subsolul marțian,” a declarat dr. Lisa Wörner de la Centrul Aerospațial German, în cadrul Congresului Europlanet 2024.

„Am putea astfel înțelege mai bine aceste structuri ascunse, mișcările mantalei marțiene, schimbările sezoniere atmosferice și am putea chiar detecta posibile rezerve de apă subterană.”