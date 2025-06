Misterul „limbajului extraterestru”, care a derutat matematicienii timp de zeci de ani, e aproape de a fi rezolvat

IUT este atât de diferită de tot ce s-a scris până acum în matematică, încât a fost poreclită „limbajul extratereștrilor”. Foto: Getty Images

Imaginează-ți următorul scenariu: oamenii de știință captează un mesaj venit de la o civilizație extraterestră. Este clar că vine de la o formă de viață inteligentă, dar tot ce ține de acest mesaj — gramatica, structura, sensul — este complet de neînțeles pentru noi, pământenii.

Așa se simt mulți matematicieni în fața Teoriei Inter-universale Teichmüller (IUT), propusă de matematicianul Shinichi Mochizuki în urmă cu peste un deceniu. Această teorie încearcă să rezolve celebra conjectură ABC, una dintre cele mai importante și dificile probleme din teoria numerelor, care are legătură cu suma numerelor prime și ar putea influența multe alte teorii matematice.

IUT este atât de diferită de tot ce s-a scris până acum în matematică, încât a fost poreclită „limbajul extratereștrilor”. Doar în jur de 20 de oameni din lume au reușit să o înțeleagă cât de cât. Dar acum, un tânăr inginer în vârstă de 28 de ani, pe nume Zhou Zhongpeng, pare să fi făcut pași importanți spre descifrarea acestei teorii, scrie Live Science.

Mochizuki a lucrat la IUT încă din anii 2000 și a publicat teoria în 2012, în patru lucrări care însumează peste 2.000 de pagini. El susține că această teorie rezolvă conjectura ABC. Dacă s-ar dovedi că are dreptate, am putea înțelege mai bine alte mistere matematice, cum ar fi celebra teoremă a lui Fermat — o problemă veche de aproape 400 de ani, despre care se credea că nu are soluție până când Andrew Wiles a demonstrat-o în 1995. Zhou crede că, folosind elemente din IUT, teorema ar putea fi demonstrată într-un mod mult mai simplu.

Totuși, teoria lui Mochizuki este extrem de greu de înțeles. El a inventat propriile simboluri și concepte, ceea ce i-a făcut pe mulți matematicieni să renunțe înainte să termine de citit. Câțiva cercetători curajoși, printre care și matematicianul Ivan Fesenko, au studiat-o și au confirmat că ar putea avea ceva valid în spate. Cu toate acestea, deși există de peste un deceniu, teoria nu a trecut complet prin procesul de evaluare științifică.

Aici intră în scenă Zhou. Deși a studiat matematica la doctorat, nu și-a finalizat studiile și a ales o carieră în inginerie software. Chiar și așa, pasiunea lui pentru matematică nu s-a stins. A devenit obsedat de IUT și, în timpul liber, a început să o studieze. În doar cinci luni, a reușit să scrie o lucrare în care aduce îmbunătățiri și noi aplicații teoriei. A trimis lucrarea către Mochizuki și Fesenko.

Cei doi au fost impresionați. Fesenko chiar l-a invitat pe Zhou să vină la Universitatea Westlake din China, unde lucrează. Zhou a acceptat și acum colaborează direct cu Fesenko pentru a duce teoria mai departe. Dacă cercetările lor se confirmă, ar putea avea aplicații uriașe — de la criptografie și computere cuantice, până la o mai bună înțelegere a spațiu-timpului. Dar toate acestea doar dacă ceilalți matematicieni vor reuși să înțeleagă teoria.

Totuși, o mare parte din IUT rămâne încă un mister. Ar putea trece ani până când va fi înțeleasă complet — dacă acest lucru va fi vreodată posibil. Zhou rămâne modest: „Lucrările mele pornesc de la cercetările celor dinaintea mea; eu am adus doar câteva inovații și explorări minore. Sper să pot contribui cu ceva, oricât de mic, la acest domeniu”, a scris el într-o postare online.