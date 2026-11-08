„Poți juca DOOM?”. Cum a ajuns celebrul joc video din anii '90 un instrument vital în cercetarea științifică modernă

3 minute de citit Publicat la 09:53 08 Noi 2026 Modificat la 10:01 08 Noi 2026

Shooterul „Doom”, din 1993 e folosit în prezent într-o mulțime de studii și cercetări științifice. Foto: Profimedia Images

Un grup de radioamatori din Oslo a transmis o comandă vocală unui satelit, pe care l-au rugat „frumos” (satelitul fiind chiar botezat „PRETTY”) să joace jocul Doom în spațiu. Fără niciun fel de intervenție umană, satelitul a preluat semnalul, a descifrat comanda vocală, cu ajutorul unui model AI de conversie voce-text și a început să „joace” celebrul shooter din 1993. În plus, satelitul a trimis și o „probă video”, cu o captură de ecran a jocului, informează publicația Gizmodo. Dincolo de „știrea” propriu-zisă, legată de prima comandă verbală recepționată și executată cu succes de un satelit, ceea ce e interesant e legat de modul în care acest joc a ajuns, în ultimii ani, să fie folosit într-o serie de cercetări științifice, de la îmbunătățirea modelelor de inteligență artificială și până la investigarea efectelor jocurilor video asupra memoriei și agresivității, se arată într-un articol publicat de revista Nature.

Comenzile către sateliți sunt de regulă trimise sub formă de date digitale transmise prin radio, în baza unor protocoale stricte. Grupul de radioamatori norvegieni a decis să rostească, însă, comanda, direct la microfon, marcând astfel prima instrucțiune verbală trimisă astfel unui satelit de pe orbita terestră.

Radioamatorii din Oslo au trimis o comandă vocală către OPS-SAT PRETTY, un fost satelit lansat de ESA în 2023. Mesajul, transmis la microfon către satelit a fost „PRETTY PLAY DOOM”. Iar satelitul a executat comanda și a lansat jocul.

De ce e atât de importantă această știre și - mai ales - de ce jocul „Doom”, shooterul din anii '90 devenit un soi de „cult” pentru gameri, în care utilizatorii împușcă demoni pe Marte?

Prima oară când oamenii de știință au „instruit” un satelit să joace Doom s-a întâmplat în 2025. Satelitul-țintă a fost un OPS-SAT, „scos din” uz în 2024 și considerat de Agenția Spațială Europeană un fel de „laborator zburător”, folosit exact pentru testarea și îmbunătățirea controlului misiunii și a sistemelor de comandă de la bord.

„Sunt așa-numiții nanosateliți, niște sateliți mici, cam cât o cutie de pantofi”, a explicat, pentru antena3.ro, Flaviu Răducanu, fost director de Știință și Tehnologie la Agenția Spațială Română și fost vicepreședinte în board-ul Agenției Spațiale Europene (ESA).

Răducanu a explicat că satelitul pe care s-a jucat Doom în 2025, fusese lansat în 2019 și și-a încheiat misiunea oficială în 2024. Satelitul avea instalat pe el un fost Linux pentru a pune la dispoziție oricui „să se joace sau să urce software”.

„A fost făcut pentru ca oricine sau orice organizație să urce software pe el și să se joace pe el, ca la un hackaton, că poate, din astfel de jocuri, apar idei”, a explicat omul de știință român.

De ce oamenii de știință preferă jocul „Doom”, pentru cercetări

În schimb, satelitul care a primit recent comandă vocală pentru a rula Doom este un „cube sat” și ține de o serie de experimente realizate în cadrul unui program al ESA. Satelitul a fost numit „PRETTY” (Passive Reflectometry and Dozimetry) și folosit pentru cercetări legate de navigația GPS și GNSS.

„După ce și-a terminat misiune, a fost preluat de universitatea din Graz, operat de un laborat al universității. Satelitul e în stare de funcționare, dar nu mai are utilizarea pentru care a fost pus pe orbită. Acum se fac experimente în care să se maturizeze și să se demonstreze diverse idei”, a spus Flaviu Răducanu.

Unul dintre acestea e cel în care s-a testat o comandă verbală transmisă satelitului.

Comandă care nu putea fi decât „Arată-ne că poți juca Doom”.

Explicația: jocul Doom, lansat în 1993, are câteva caracteristici care îl fac „ideal” pentru astfel de experimente științifice: codul sursă e deja la liber, fiind publicat încă din 1997 - în acest fel, dezvoltatorii îl pot modifica și adapta după bunul lor plac. Jocul are imagini ușor identificabile și comenzi clare care pot fi testate („foc”, mergi „în față”, sau „pas lateral”). În final, simplul fapt că reușești să rulezi un joc pe un dispozitiv (satelit) pentru care nu a fost proiectat, arată capacitatea de a rezolva o serie de probleme tehnice.

Oamenii de știință au reușit inclusiv să „învețe” celule cerebrale „crescute” în laborator și conectate la un hardware să joace acest joc. Celulele au fost astfel antrenate să navigheze prin univesul jocului Doom, realizare considerată un moment important în dezvoltarea sistemelor de „calcul biologic”.