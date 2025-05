Un detaliu neobișnuit a fost detectat într-o capodoperă celebră a lui Rafael de Inteligența Artificială. Concluzia cercetătorilor

Tabloul "Madonna della Rosa", semnat de pictorul italian Rafael, este expus la Muzeul Prado din Madrid. Sursa foto: Profimedia Images

Inteligența artificială (AI) poate fi antrenată să observe detalii în imagini care scapă ochiului uman, iar o rețea neuronală AI a identificat ceva neobișnuit într-o capodoperă celebră semnată de pictorul Rafael. Potrivit publicaţiei Science Alert, detaliul ascuns a dus la o concluzie total neaşteptată: pictura nu a fost realizată în totalitate de marele maestru renascentist Rafael. Mai exact, este vorba despre faţa unui personaj important din opera de artă.

Realizată la începutul secolului al XVI-lea, pictura în ulei denumită "Madonna della Rosa" a stârnit de-a lungul timpului mai multe controverse între istorici de artă, întrucât unii nu credeau că a fost realizată în totalitate de celebrul artist italian. În tablou apar Fecioara Maria care îl ţine în braţe pe fiul ei şi, în timp ce în dreapta lor se află Ioan Botezătorul, pe când era copil, Sfântul Iosif, în faţa lor se găseşte o masă pe care este un trandafir roz, care, de altfel a redat numele capodoperei. Amănuntul neobişnuit detectat de AI în această operă de artă a fost tehnica în care s-a realizat chipul lui Iosif, au scris jurnaliştii de la Science Alert.

Această informaţie s-a aflat cu ajutorul unei noi metode de analiză bazată pe un algoritm AI, iar descoperirea i-a făcut pe unii dintre experţi să considere că ucenicul lui Rafael, Giulio Romano, ar putea fi implicat în creație.

Toate acestea s-au întâmplat după ce oameni de ştiinţă din Marea Britanie și SUA au dezvoltat un algoritm de analiză AI personalizat, bazat pe operele despre care se ştie cu certitudine că sunt rezultatul tehnicii faimosului artist italian.

"Folosind analiza profundă a caracteristicilor, am utilizat poze ale picturilor autentificate ale lui Rafael pentru a antrena calculatorul să recunoască stilul său la un nivel foarte detaliat, de la tușele de pensulă, paleta de culori, umbrire și fiecare aspect al operei. Calculatorul vede mult mai profund decât ochiul uman, până la nivel microscopic", a explicat Hassan Ugail, matematician și informatician la Universitatea Bradford din Marea Britanie, atunci când au fost publicate descoperirile cercetătorilor, potrivit sursei citate.

Ulterior, Hassan Ugail a făcut următoarele precizări: "Când am testat «della Rosa» per ansamblu, rezultatele nu au fost decisive. Aşa că apoi am testat fragmente individuale, iar în timp ce restul tabloului a fost confirmat ca fiind al lui Rafael, există o probabilitate mare ca chipul lui Iosif să nu fi fost pictat de Rafael".

Algoritmul AI folosit în cazul capodoperei "Madonna della Rosa" are un nivel de acuratețe de 98% în identificarea picturilor lui Rafael. De obicei, această nouă metodă este folosită pe imagini întregi, dar, în acest caz, echipa internaţională de cercetători a solicitat, de asemenea, să analizeze fețele individuale.

În timp ce Fecioara Maria, Pruncul Iisus și Sfântul Ioan, când era copil, apar ca fiind create de mâna pictorului Rafael, acest lucru nu se aplică și în cazul Sfântului Iosif. Cercetătorii menționează că, în discuțiile anterioare legate de autenticitatea picturii, fața Sf. Iosif a fost considerată a fi mai slab executată decât cele ale celorlalte personaje. Hassan Ugail a subliniat că această descoperire nu este menită să înlocuiască rolul criticilor de artă, ci să le ofere un nou instrument de investigare.

În plus, în trecut, alţi experţi au susţinut că este posibil ca trandafirul şi partea inferioară a tabloului "Madonna della Rosa" să fi fost create de un alt artist.

Pictura "Madonna della Rosa" a fost realizată între anii 1518 și 1520, au afirmat experţii. Începând cu mijlocul anilor 1800, criticii de artă au început să suspecteze că această operă de artă ar putea să nu fie în întregime realizată de pictorul italian Rafael. Descoperirea adusă de Inteligența Artificială consolidează aceste suspiciuni și oferă o nouă perspectivă asupra modului în care Rafael ar fi colaborat cu elevii săi.