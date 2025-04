Inteligenţa artificială poate ajuta PIB-ul global să crească cu încă 15 puncte procentuale până în 2035

Potrivit declaraţiilor făcute de Daniel Anghel, Inteligenţa Artificială are potenţialul de a genera o schimbare economică de magnitudinea unei noi revoluţii industriale. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Inteligenţa artificială (AI) are potenţialul de a creşte economia globală cu până la 15 puncte procentuale în următorul deceniu, arată raportul "Value in Motion", realizat de PwC la nivel global, potrivit Agerpres.

Această evoluţie ar adăuga efectiv peste un punct procentual la rata anuală de creştere, la egalitate cu creşterea economică de care lumea s-a bucurat odată cu industrializarea din secolul al XIX-lea.

Potrivit raportului, care cuprinde o serie de scenarii bazate pe date oficiale, câştigurile generate de AI pentru economia globală nu sunt garantate şi depind atât de succesul implementării la nivel tehnic, cât şi de politici responsabile de aplicare, de o guvernanţă clară şi de încrederea publică şi organizaţională. În alte scenarii analizate de PwC, caracterizate prin mai puţină încredere şi cooperare, creşterea economică generată de inteligenţa artificială ar fi mai modestă, de 8%, sau, într-un scenariu pesimist, de doar 1% până în 2035.

"Inteligenţa artificială are potenţialul de a genera o schimbare economică de magnitudinea unei noi revoluţii industriale. Dar valoarea reală nu va veni doar din inovaţie tehnologică, ci din modul în care construim încredere, colaborăm între industrii şi folosim AI cu responsabilitate. Într-un context global marcat de presiuni economice, incertitudine, conflicte şi provocări climatice, rolul nostru este să sprijinim organizaţiile să facă faţă acestor transformări, să valorifice noile oportunităţi şi să fie sustenabile pe termen lung.

Atingerea acestui potenţial necesită identificarea domeniilor de implementare, investiţii în pregătirea datelor, integrarea AI în platforme şi fluxuri de lucru, şi dezvoltarea competenţelor angajaţilor. Aceste măsuri vor permite companiilor să valorifice oportunităţi mai mari, de la transformarea unei funcţii specifice la schimbări radicale de model de business", a declarat Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România.

Studiul arată că economia trece deja printr-un proces accelerat de transformare. Conform analizei realizate de PwC, presiunea asupra companiilor de a se reinventa a atins unele dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii 25 de ani, în 17 din cele 22 de sectoare economice la nivel global. Se estimează că, doar în 2025, aproximativ 7,1 trilioane de dolari în venituri vor fi transferaţi între companii – şi asta înainte de recenta creştere a tarifelor la nivel mondial.

Raportul PwC sugerează că, în următorul deceniu, industriile se vor reconfigura pentru a răspunde nevoilor în moduri noi, ducând la formarea unor noi "domenii" care depăşesc graniţele sectoriale tradiţionale. De exemplu, creşterea numărului de vehicule electrice aduce laolaltă furnizorii de electricitate, producătorii de baterii, firmele de tehnologie şi alţii în domeniul mobilităţii, permiţându-le să creeze valoare alături de producătorii de automobile.

Se preconizează că adoptarea sporită a AI va duce la creşterea consumului de energie în centrele de date. PwC estimează că impactul AI asupra consumului de energie şi a emisiilor ar fi neutru dacă fiecare punct procentual suplimentar de utilizare a AI ar conduce la inovaţii care reduc intensitatea energetică cu doar 0,1%. Modelarea economică a PwC sugerează că riscurile climatice ar putea avea un impact negativ asupra economiei globale, determinând o scădere cu aproape 7% până în 2035 comparativ cu un scenariu în care aceste riscuri nu ar exista.

PwC menţionează că are o serie de iniţiative pentru a ajuta clienţii să valorifice inteligenţa artificială la scară largă. Printre acestea se numără un nou sistem de operare pentru agenţi inteligenţi, care integrează AI în procesele de afaceri de până la 10 ori mai rapid decât metodele tradiţionale, generând câştiguri de productivitate în domenii precum fiscalitate, audit şi consultanţă.

Compania investeşte continuu în formarea angajaţilor prin Network AI Academy – peste 291.000 de angajaţi la nivel global, dintre care 8.000 doar în Europa Centrală şi de Est, sunt deja instruiţi şi utilizează GenAI.

Parteneriate cu lideri tehnologici precum Microsoft, Google, SAP, Salesforce şi alţii, pentru a livra soluţii personalizate şi imparţiale. Inovaţii precum ChatPwC – premiat CIO 100 – oferă echipelor acces la date, metodologii şi cercetări aplicate, adaptate fiecărei industrii.

Raportul "Value in Motion" şi alte studii dezvoltate intern sunt transpuse în realitate prin Industry Edge - portofoliul PwC care combină expertiza din industrie cu modele de afaceri, procese, tehnologii, date şi acceleratori AI pentru transformări adaptate fiecărui sector.

Metodologia PwC de evaluare a impactului AI şi al schimbărilor climatice este o abordare minuţioasă, în mai multe etape, care combină elaborarea de scenarii calitative cu modelarea cantitativă şi cunoştinţele de specialitate. Ajustările privind riscul climatic fizic sunt efectuate pe baza cercetărilor academice externe, estimând reducerile PIB datorate ameninţărilor climatice. Modelul AI evaluează diferite niveluri de adoptare a AI şi de schimbare netă a sarcinilor, precum şi impactul economic al acestora, în timp ce modelul de risc al tranziţiei climatice evaluează costurile tranziţiei către o economie net zero utilizând un model de evaluare integrată. Rezultatele acestor modele sunt combinate într-un model economic principal pentru a proiecta impactul macroeconomic global şi regional.