Descoperire rară la Ierusalim: Două inele vechi de peste 2.000 de ani dezvăluie un capitol istoric necunoscut

Arheologii din Ierusalim au descoperit un inel de aur vechi de aproximativ 2.300 de ani, cu o piatră roșie prețioasă, surprinzător de asemănător cu un alt inel descoperit cu mai puțin de un an în urmă. Ambele au fost găsite în situl arheologic Orașul lui David, din Parcul Național Zidurile Ierusalimului, și sunt suficient de mici încât să se potrivească pe degetul unui copil, scrie CNN.

Specialiștii cred că aceste bijuterii ar putea fi legate de un ritual de trecere la maturitate, practicat de tinere înainte de căsătorie, ceea ce sugerează că au fost îngropate intenționat. Ele datează din perioada elenistică timpurie (332–141 î.Hr.), o epocă marcată de influența culturii grecești în regiune.

Printre obiectele descoperite se mai numără cercei din bronz, un cercel de aur în formă de animal cu coarne și o mărgea decorativă de aur. Toate indică un nivel ridicat de trai în Ierusalim în acea perioadă. „Asemenea dovezi ale avuției sunt extrem de rare în orice strat arheologic”, a declarat Efrat Bocher, manager de șantier din partea Universității Bar-Ilan.

Bijuteriile au fost găsite în fundația unei clădiri mari, într-un strat de pământ datat la sfârșitul secolului al III-lea sau începutul secolului al II-lea î.Hr., potrivit arheologilor Yiftah Shalev și Yuval Gadot.

Inelul care „vorbește” despre trecerea spre maturitate

Noul inel de aur, încrustat cel mai probabil cu granat, era într-o stare atât de bună încât cercetătorii au crezut inițial că aparține unui membru al echipei. Însă Rivka Lengler, unul dintre primii arheologi care l-au examinat, a recunoscut imediat designul antic.

„Când am ținut inelul în mână, am simțit că mă conectez cu oamenii care au trăit aici acum mii de ani”, a spus ea. Celălalt inel, găsit în urmă cu mai puțin de un an, are și el o piatră roșie și este la fel de bine conservat. „Am strigat: Am găsit un inel! Și toți au venit lângă mine într-o clipă”, a povestit Tehiya Gangate, membră a echipei de săpături.

Ambele inele ar putea încăpea pe degetul mic al unei femei, dar cel mai probabil aparțineau unor fete. Arheologul Marion Zindel crede că au fost realizate prin baterea foiței subțiri de aur pe baze metalice. Toate bijuteriile au fost găsite în fundație, semn că au fost plasate acolo intenționat, ca parte a unui obicei elenistic: îngroparea bijuteriilor și a obiectelor copilăriei de către tinerele logodite, simbolizând trecerea spre viața adultă.

Această combinație între aur și pietre colorate reflectă influențe indiene și persane, transmise prin cuceririle estice ale lui Alexandru cel Mare, care au deschis noi rute comerciale de lux.

Ierusalim, între tradiție și modernitate elenistică

Descoperirile schimbă perspectiva asupra perioadei elenistice în Ierusalim. Până acum, această epocă era cunoscută mai ales din surse scrise, fiind slab reprezentată arheologic. Gadot afirmă că noile descoperiri — inclusiv clădiri domestice și administrative — sugerează că orașul era mai mare și mai prosper decât se credea.

Obiectele descoperite arată că locuitorii Ierusalimului erau deschiși influențelor elenistice în viața de zi cu zi, în contrast cu imaginea tradițională a unui oraș izolat cultural. Bijuteriile și obiceiurile asociate acestora pun sub semnul întrebării aceste ipoteze.

Echipa va analiza și oase de animale, monede și ceramică din zonă, pentru a înțelege mai bine legăturile comerciale, originea bunurilor de lux și chiar obiceiurile alimentare ale vremii — inclusiv dacă populația respecta legile alimentare evreiești (kashrut).

„Abia acum începem să descoperim povestea Ierusalimului din perioada 400–200 î.Hr.”, a spus Gadot. „Cu Templul într-o parte și influența elenistică în cealaltă, vrem să înțelegem cum trăiau oamenii de aici.”