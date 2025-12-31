"Nu veți afla adevărul din videoclipurile de un minut”. Ce spune astrofizicianul de Nobel Reinhard Genzel despre obsesia TikTok

Reinhard Genzel a descoperit Sagittarius A, o gaură neagră masivă, situată în mijlocul galaxiei. Foto: Hepta

Astrofizicianul german Reinhard Genzel, în vârstă de 73 de ani, laureat al Premiului Nobel pentru fizică, a criticat, într-un interviu pentru El Pais, rețelele sociale, precizând că au făcut ca omenirea să își piardă aprecierea pentru adevăr.

“Există adevăruri care nu pot fi explicate în trei secunde. Înțelegerea lor, chiar și minimal, poate dura o oră. Și dacă nu vrei să accepți ceea ce îți spun ca fiind adevăr, ci dorești să-ți formezi propria opinie, ai nevoie de șase luni de studiu. Acest lucru este valabil și pentru politică: înțelegerea războiului dintre Hamas și Israel necesită o investiție de timp.

Sunt sigur că tinerii pot găsi stimulant să dedice timp înțelegerii a ceva ce îi interesează, astfel încât nimeni să nu vină și să le spună o versiune simplificată de trei minute”, a spus omul de știință, care a devenit celebru după ce a descoperit Sagittarius A, o gaură neagră masivă, situată în mijlocul galaxiei.

“Mulți oameni sunt obișnuiți să înțeleagă universul ca pe un tărâm al surprizei și al minunăției care se apropie de irațional. Se întâmplă lucruri, [cum ar fi] explozii care te lasă într-o stare de uimire. Ceea ce fac eu, pe de altă parte, este să folosesc tehnici astronomice pentru a face fizică de la distanță. Ar fi mult mai bine să zburăm către o gaură neagră și să facem studiile acolo, deși ar trebui să luăm în considerare riscurile de siguranță ale apropierii prea mari. În orice caz, acest lucru este imposibil. Așadar, ceea ce facem noi în schimb este fizică teoretică bună și fizică experimentală bună. Le combinăm pentru a ajunge la adevăr.

Cred că omenirea și-a pierdut puțin din aprecierea pentru adevăr. Și cred că asta se datorează parțial rețelelor de socializare”, a mai precizat Reinhard Genzel.

Teoriile despre găurile negre au fost răsturnate

El a subliniat că orice descoperire majoră este urmată de o perioadă lungă de rafinare a teoriilor științifice: “Acum, poate știința să ofere adevărul suprem? Aceasta este o întrebare pentru filosofi. Răspunsul meu este că, dacă ai reușit să construiești o mașină sau un avion cu ceea ce știi, atunci există un sâmbure de adevăr în asta”.

Reinhard Genzel a dezvăluit care va fi, în următorii ani, principala preocupare vizată de domeniul său de studiu: “Acum doar cinci ani, credeam că știm cum se formează găurile negre. Știm, de exemplu, că masa lor se dublează la fiecare 400 de milioane de ani. Dar apoi, am lansat Telescopul Spațial James Webb. Și se pare că există, de fapt, găuri negre enorme care au apărut relativ curând după nașterea universului, în urma Big Bang-ului. [Acesta este] ceva ce nu am înțeles și rezolvarea lui nu ne va lua ani, ci decenii”.

Omul de știință a vorbit și despre principala temă geopolitică: Războiul din Ucraina. El este convins că dacă rușii înving Ucraina, ar urma un nou război mondial care va începe cu invadarea Poloniei sau a statelor baltice.

Donald Trump, criticat dur de laureatul Premiului Nobel

El nu a ezitat să lanseze critici dure la adresa președintelui Donald Trump:

“Acest președinte și acoliții săi distrug tot ceea ce a făcut America măreață. Fiica mea cea mare încă locuiește în Statele Unite, unde mi-am petrecut o bună parte din carieră. Am avut carte verde, dar mi-a fost revocată la scurt timp după ce Trump a câștigat alegerile. Încă o pot vizita ca turist, dar cred că, dacă voi continua să spun lucruri de genul acesta, într-o zi mă vor opri la graniță și mă vor arunca la închisoare. Dar nu trebuie să rămânem tăcuți. Este ceva ce am învățat din istoria Germaniei, țara mea, după al Doilea Război Mondial. De ce nu am spus ceva când încă aveam șansa?”.

Reinhard Genzel s-a declarat pesimist în ceea ce privește ascensiunea inteligenței artificiale: “Astăzi, capacitatea noastră de a raționa depinde și de anumite abilități, cum ar fi matematica. Evident, întrebarea acum este cât de importantă va fi inteligența artificială. Sunt prudent pesimist că poate face descoperiri la nivel uman”.