Actorul Timothée Chalamet a făcut o apariție-surpriză la un concurs pentru găsirea propriilor sosii. Cum arată câștigătorul

Fanii lui Timothée Chalamet au fost în extaz. Sursă colaj foto: X

Actorul Timothée Chalamet și-a uimit fanii după ce a făcut o apariție surpriză duminică la un concurs pentru găsirea propriilor sosii, în New York, notează BBC.

Starul Wonka a apărut la evenimentul din New York, atrăgând un cor de fani care țipau.

Chalamet a fost văzut pozând cu sosia sa cu părul creț în timpul unei scurte apariții în Washington Square Park.

Poliția orașului s-a deplasat la evenimentul aglomerat care a atras sute de persoane - numindu-l „neprogramat”.

Variety a raportat că Chalamet s-a strecurat prin mulțime, ascunzându-se în spatele unei măști și a unei șepci de baseball, înainte de a se strecura până la două sosii care își făceau poze, stârnind țipetele fanilor în tot parcul.

Concursul, organizat de YouTuber-ul Anthony Po, promitea un premiu de 50 de dolari (39 de lire sterline) pentru câștigător și atrăsese mii de răspunsuri la o invitație online.

Timothée Chalamet making a surprise appearance at his look-alike contest in NYC. pic.twitter.com/z5hdXTVfpN — Film Updates (@FilmUpdates) October 27, 2024

Un fan al actorului din Call Me by Your Name și Dune, Lauren Klas, a descris ce face un Chalamet bun. „Totul stă în nas”, a declarat el pentru agenția de presă AP. „Toată structura lui osoasă, de fapt”.

Concurenții au fost, de asemenea, întrebați despre cunoștințele lor de limba franceză, despre planurile lor de a face lumea un loc mai bun și despre intențiile romantice cu Kylie Jenner, cu care se zvonește că se întâlnește starul, a relatat AP.

În cele din urmă, Miles Mitchell, 21 de ani, din Staten Island, a fost încoronat câștigător, îmbrăcat într-un costum de Willy Wonka, înainte de a arunca bomboane mulțimii dintr-o servietă.

I was behind the Timothee Chalamet lookalike competition. Thanks my #1 fan (timothee) for showing up. pic.twitter.com/ZfYkOBuTNB — Anthony Po (@anthpo) October 27, 2024

Unii participanți au raportat că evenimentul a fost închis de poliție.

Într-o declarație pentru BBC, Departamentul de Poliție din New York a declarat că a răspuns duminică la „o demonstrație neprogramată în Washington Square Park”.

Acesta a adăugat că oamenii au fost luați în custodie și ulterior eliberați cu o citație.