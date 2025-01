Discursul lui Demi Moore după ce a câştigat primul ei Glob de Aur a ajuns viral pe internet: „Am crezut că nu pot fi recunoscută”

Demi Moore a câştigat primul ei premiu la Globurile de Aur 2025, pentru rolul din filmul The Substance. Sursa foto: Profimedia Images

Demi Moore a avut un discurs emoționant de acceptare, după ce a câştigat primul ei Glob de Aur pentru interpretare feminină într-un film, musical sau comedie, cu rolul din "The Substance". Aceasta a povestit cum un producător a făcut-o să creadă că nu valorează foarte mult ca actriță iar acest gând i-a marcat cariera. Momentul de la Globurile de Aur 2025 a devenit viral pe rețelele sociale în ultimele zile.

Moore, ale cărei credite includ Ghost, Indecent Proposal și A Few Good Men, a fost vizibil surprinsă după ce a luat acasă trofeul și l-a numit „primul lucru” pe care l-a câștigat vreodată în timpul carierei sale de 45 de ani în industria actoriei.

„Fac asta de mult timp - de peste 45 de ani - și este prima dată când câștig ceva ca actriță”, a spus ea mulțimii, înainte de a vorbi despre faptul că s-a gândit să renunțe la industrie înainte de a fi distribuită în The Substance.

„În urmă cu treizeci de ani, un producător mi-a spus că sunt o actriță de popcorn și, în acel moment, am făcut ca acest lucru să însemne că asta (n.r. premiul) nu era ceva ce aveam voie să am. Că aș putea face filme care aduc mulți bani, dar că nu pot fi recunoscută, iar eu am crezut și am crezut asta.”

Moore a declarat că acest gând a „corodat-o” până la punctul în care „acum câțiva ani a crezut că poate asta a fost, că poate am fost completă, că am făcut ceea ce trebuia să fac”.

Actrița a spus că se afla „la pământ” când scenariul pentru The Substance, scris de Coralie Fargeat, a ajuns la ea. „Universul mi-a spus: „Nu ai terminat””, a spus Moore, cu lacrimi în ochi.

"Am să vă las cu un singur lucru pe care cred că îl transmite acest film”, a spus ea. „În acele momente în care nu credem că suntem destul de deștepți sau destul de drăguți sau destul de slabi sau destul de reușiți sau, practic, că nu suntem destul, o femeie mi-a spus: 'Să ştii că nu vei fi niciodată suficientă, dar poţi să-ţi cunoşti valoarea dacă laşi deoparte instrumentul de măsurare'. Aşa că astăzi sărbătoresc acest lucru ca pe un semn al integrităţii mele şi al iubirii care mă animă.", a împărtășit celebra actriță.